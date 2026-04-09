Cruce de versiones tras incidente UACh: ministra critica seguridad de plantel y rectoría se blinda

La agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral sigue abriendo nuevos flancos. Este jueves, la secretaria de Estado marcó distancia de la versión entregada por el rector de la casa de estudios, Egon Montecinos, y negó haber acordado que no se solicitara la intervención de Carabineros durante los incidentes ocurridos en el campus Isla Teja.

La aclaración de la ministra llegó luego de que durante la mañana el rector señalara en Radio Cooperativa que el manejo de la situación respondió a una estrategia de contención sin presencia policial.

“Queríamos resolver esto de la forma académica. La ministra también quería eso”, sostuvo Montecinos, junto con asegurar que nunca existió una negativa formal al ingreso de Carabineros porque, según dijo, “nadie” realizó tal solicitud.

Sin embargo, horas más tarde Lincolao contradijo esa interpretación y aseguró en entrevista con CNN Chile que nunca tomó parte en una decisión de ese nivel.

“Yo nunca acordé nada con nadie, porque nunca llegó una conversación a ese nivel”, afirmó.

“Yo no tomé ninguna decisión de nada. Conversaciones, sí, sobre desescalar y eso, pero que se tomaran decisiones en ese minuto de todo este caos sobre Carabineros, no”, agregó.

Cabe mencionar que, consultado por El Mostrador sobre las conversaciones sostenidas con la titular de Ciencia, el rector Egon Montecinos señaló posteriormente que “personalmente he pedido disculpas por los hechos graves vividos y que afectaron a la ministra Ximena Lincolao”. Asimismo, recalcó que “ella ha sido víctima y compartimos con ella la necesidad de ser claros y directos”, agregando que “siempre quisimos desescalar la situación para facilitar al máximo su salida como corresponde; lamentablemente, el diálogo no resultó”.

La versión de Lincolao: diálogo previo y salida fallida

La ministra también entregó nuevos detalles de la secuencia previa a la agresión y relató que antes de intentar abandonar el recinto sostuvo una conversación con tres dirigentes estudiantiles, encuentro que —según aseguró— se desarrolló en buenos términos.

Ayer, desde la universidad confirmaron a El Mostrador que dicho encuentro efectivamente se realizó y aseguraron que se desarrolló en buenos términos.

Según relató la ministra, una de las dirigentas leyó desde su teléfono una extensa lista de demandas, de las cuales —dijo— solo una parte menor estaba vinculada a su cartera.

“Tuvimos una conversación buena”, sostuvo la secretaria de Estado, agregando que al finalizar incluso ofreció mantener contacto con ellas.

De acuerdo con Lincolao, fueron las propias estudiantes quienes se comprometieron a dialogar con los manifestantes que permanecían afuera para facilitar su salida pacífica, a petición del rector.

“Ellas salieron muy contentas (…) y dijeron ‘nosotros vamos a hablar ahora con los estudiantes afuera para que usted pueda salir en forma pacífica’”, afirmó.

Pero el intento fracasó. Según su relato, pese a que parte de los manifestantes se movió, otro grupo permaneció en el lugar y terminó abalanzándose sobre ella al momento de abandonar el auditorio.

“Las tres chicas lograron que algunos de los estudiantes se removieran, otros se quedaron ahí (…) y al salir del auditorio se tiraron encima”, sostuvo.

Cuestionamientos al manejo interno de seguridad

Junto con desmarcarse de la decisión sobre Carabineros, Lincolao deslizó críticas al manejo de seguridad desplegado por la universidad durante la emergencia.

“Vi con mis propios ojos que las personas de seguridad que estaban vestidas de rojo no hicieron nada para controlar el caos”, afirmó.

La ministra sostuvo que el rector le explicó que se estaban utilizando “los mecanismos que tenían como universidad” para mantener el orden, aunque reconoció su sorpresa por la falta de control de la situación.

“Era bastante inusual para mí, con la experiencia que tengo fuera del país, que algo así pasara con ese nivel de inseguridad”, dijo.

También relató que dentro del edificio existió “mucha angustia” entre los presentes, incluyendo funcionarios de la PDI, invitados de Fuerzas Armadas y personal de la Seremi, quienes —según dijo— terminaron tomando control de la situación.

Incluso comentó que algunos académicos relativizaron lo ocurrido, señalándole que ese tipo de protestas “eran parte de la vida estudiantil”.

Rectoría responde y defiende actuación institucional

Horas después, la Rectoría de la Universidad Austral emitió un nuevo comunicado en que reiteró su condena a la agresión, pero también salió a defender el actuar institucional frente a las críticas.

La universidad insistió en que “desmiente categóricamente” haber impedido el ingreso de Carabineros al Campus Isla Teja, reiterando que no recibió ninguna solicitud formal en ese sentido.

Asimismo, aseguró que desplegó “todos los recursos de seguridad propios” disponibles para este tipo de actividades, enfatizando que como institución académica no tiene atribuciones para disponer de escoltas ni fuerzas policiales.

La casa de estudios informó además que ya colabora con la investigación de Fiscalía y que su indagatoria interna se encuentra en curso con carácter prioritario.

Según detalló, las sanciones podrían ir desde amonestaciones hasta suspensión o expulsión de estudiantes, dependiendo de las responsabilidades que se determinen. También advirtió que no se descarta la participación de personas ajenas a la comunidad universitaria, escenario en el que eventualmente podrían impulsar acciones judiciales.