Condenan a presidio perpetuo calificado al «psicópata de Facebook» por 66 delitos sexuales

El 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó por unanimidad a José Pérez Fuentealba a presidio perpetuo calificado. Apodado el “psicópata de Facebook”, fue declarado culpable de 66 delitos sexuales cometidos contra 47 mujeres, entre ellas adultas y menores de edad.

La condena se dictó por los delitos de abuso sexual sin contacto, abuso sexual agravado, producción de material pornográfico infantil y amenazas. Pérez operó entre el 2018 y el 2023 a través de redes sociales, que utilizaba para acercarse a mujeres de distintos lugares del país.

El Ministerio Público informó que recibió más de 200 denuncias. La investigación permitió reunir las pruebas que sustentaron la condena a la pena más grave contemplada por la legislación chilena.

La fiscal regional metropolitana oriente, Lorena Parra, reconoció la valentía de las víctimas que denunciaron los hechos. “Se mantuvieron adheridas durante todo el proceso y además fueron capaces de comparecer a un juicio oral. Esta sentencia también es una respuesta para ellas”, expresó.

La forma de operar del psicópata de Facebook

José Pérez Fuentealba actuó a través de redes sociales, específicamente Facebook. Durante seis años creó perfiles falsos con nombres de mujeres y se presentaba como masoterapeuta y estudiante universitaria. Además, ofrecía dinero para que “la” ayudaran con un trabajo académico.

Haciéndose pasar por una mujer, contactaba a adultas y menores de edad. Bajo el pretexto de realizar un trabajo universitario, les solicitaba fotografías de distintas zonas del cuerpo. Para ganarse su confianza, les enviaba imágenes y videos de otras mujeres que supuestamente habían participado antes.

Una vez que recibía las fotografías, las guardaba y amenazaba a las víctimas con publicarlas en redes sociales. A cambio de no difundirlas, les exigía grabar videos de índole sexual.

Las palabras desde Fiscalía

“Estos delitos sexuales se cometieron a través de redes sociales. Entonces queremos dejar un mensaje claro: es cierto, las redes sociales pueden ser una herramienta de un uso extraordinario. Pero también, a veces, son utilizadas por personas que solo quieren dañar, engañar, manipular o vulnerar a otras personas”, comentó la fiscal regional metropolitana oriente, Lorena Parra.

La persecutora también destacó la importancia de promover un uso seguro, serio y responsable de las redes sociales, especialmente entre niños, niñas y adolescentes del país.

Por su parte, la fiscal de género Alexandra Maldonado destacó que José Pérez “fue condenado a presidio perpetuo calificado por diversos delitos de connotación sexual, y que en definitiva dicen relación con vulneraciones graves a la indemnidad y libertad sexual de mujeres y niñas”.

Tras el inicio de la investigación, 200 mujeres de distintos puntos del país se acercaron a denunciar. Estos testimonios permitieron a la Fiscalía establecer el modo de operar de Pérez y llevar el caso a juicio, que culminó con la condena contra el llamado “psicópata de Facebook”.