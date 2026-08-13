Víctor Pérez arremete contra Matthei por críticas a agenda de seguridad: “Por algo salió quinta”

Las críticas de Evelyn Matthei a uno de los principales ejes de la agenda de seguridad del Gobierno encontraron respuesta dentro de su propio partido. El exministro del Interior Víctor Pérez (UDI) rechazó los reparos de la excandidata presidencial al eventual despliegue de las Fuerzas Armadas en barrios y terminó llevando la disputa hasta el resultado que obtuvo en la pasada elección: “Yo creo que por algo salió quinta”.

Matthei había vuelto a cuestionar este miércoles la propuesta del Ejecutivo de crear un nuevo estado de excepción constitucional que permita recurrir a militares para enfrentar al crimen organizado en determinados territorios.

Durante el lanzamiento de un estudio en la Pontificia Universidad Católica, la exalcaldesa de Providencia puso en duda incluso el propósito político de la iniciativa. “Uno se pregunta si eso de verdad tiene por objeto mejorar la seguridad, que es algo que acongoja a la mayoría de los chilenos, o si tiene nuevamente por objeto más bien polarizar”, afirmó.

También insistió en que desplegar militares en los barrios “no sirve”, reiterando lo que había señalado un día antes en radio Pauta: “Ningún militar te va a aceptar eso”.

Fue precisamente esa afirmación la que provocó una dura respuesta de Pérez. En conversación con Mónica Rincón y Paula Catena en el pódcast Cómo te lo explico, el exministro de Sebastián Piñera calificó la postura de su correligionaria como equivocada.

“Es otra afirmación muy equivocada. ‘Ningún militar acepta esto’. Esa es una exageración muy grave”, sostuvo. A continuación, defendió que las Fuerzas Armadas deben responder a las determinaciones adoptadas institucionalmente: “Los militares son disciplinados, subordinados y se tienen que adecuar”.

Pérez también rechazó que detrás de las propuestas del Ejecutivo exista un propósito de polarización. “Aquí la agenda de seguridad es darle tranquilidad a las personas”, aseguró.

Según argumentó, si el Gobierno considera necesarias nuevas herramientas para enfrentar el crimen, corresponde que estas sean sometidas al debate legislativo. “Tú, al requerir herramientas nuevas, como estos gobiernos democráticos que respetan el Congreso, respetan las instituciones, respetan la Constitución, tienes que ir al Congreso a debatirlas”, planteó.

La discusión escaló cuando se le hizo ver al exsenador que las posiciones de Matthei podían asemejarse a las de una figura opositora. Pérez respondió apuntando directamente al desempeño de la exabanderada de Chile Vamos en la elección presidencial.

“Habría que preguntarle a ella. Yo creo que por algo salió quinta”, lanzó.

A juicio del exministro, uno de los problemas de la campaña presidencial de Matthei estuvo precisamente en haber dirigido sus cuestionamientos hacia José Antonio Kast. “Equivocó el discurso, el discurso de la campaña era contra el Gobierno”, sostuvo.

“Su error fue llegar y atacar a Kast cuando ese no era el rival para nuestro lado”, agregó.

Pérez también dijo no compartir que Matthei haya sido atacada políticamente por el entonces candidato republicano y sostuvo que fue ella quien “atacó políticamente”. Respecto de los ciberataques que la exalcaldesa denunció haber recibido de “bots republicanos”, señaló que no tiene claridad sobre esos antecedentes.

El exministro cerró sus cuestionamientos apuntando a las responsabilidades por el resultado electoral de Chile Vamos. Matthei, afirmó, “nos llevó al quinto lugar y nadie se hace cargo del tema todavía”.

A su juicio, quienes deberían asumir esa responsabilidad son “los que dirigían la campaña”.