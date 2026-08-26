Golpe a Operación Cancerbero: Justicia ordenó devolver a presos del clan Chen a Alto Hospicio

La Operación Cancerbero del Gobierno de José Antonio Kast sufrió un revés proveniente desde el norte del país. Esto, porque el Juzgado de Garantía de Iquique resolvió que cuatro miembros de la organización criminal de origen chino denominada Clan Chen retornen desde la cárcel La Laguna de Talca hasta la prisión de Alto Hospicio.

La operación trasladó a 687 reos de alta peligrosidad desde todo el país hasta el penal ubicado en el sector rural de Panguilemo, en la capital del Maule. Dentro de los reubicados, estaban Longdi Chen, Wu Chen, Wen Chen y Ziliang Chen, todos de nacionalidad china y que enfrentan cargos por asociación ilícita y lavado de activos por más de 160 mil millones de pesos.

La información del retorno de los Chen hasta Tarapacá fue revelada por el programa Informe Especial, donde se consignó que la decisión del tribunal iquiqueño se sustentó en el reporte de Gendarmería, que daba cuenta de que no estaban los estándares requeridos para sustentar el traslado de los presos.

El Ministerio de Justicia declaró a la citada emisión que “las políticas de segregación de prisioneros corresponden a Gendarmería, institución que acata las decisiones judiciales, sin perjuicio de las acciones que en derecho pueda ejercer”. Desde Gendarmería, en tanto, evalúan acciones legales. El abogado de los Chen, por su parte, no emitió declaraciones.

Reacciones del Gobierno sobre traslado del clan Chen

Sobre los recursos de amparo de defensores de reos de La Laguna, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseveró que “la Operación Cancerbero fue un éxito”.

“Lo relevante es entender que es el director de Gendarmería quien dispone de las facultades legales y reglamentarias para segmentar y disponer qué imputado y qué condenado se va a encontrar en cada uno de los penales. Esta es una cuestión de seguridad y de enfrentamiento al crimen organizado y al terrorismo”, dijo.

“En La Laguna hoy hay reos de alta peligrosidad y, por lo tanto, lo que pedimos como Gobierno es que se respeten las facultades del director de Gendarmería al momento de perfilar a los criminales y al momento de segmentar en cada centro penitenciario quién debe encontrarse ocupando aquel lugar“, remarcó la autoridad.

Alguien que sí habló directamente sobre este traslado fallido del Clan Chen fue el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. A juicio del jefe de la cartera, es fundamental la reforma de seguridad que él mismo se arroga como autor, ya que evitaría que ocurran estos traslados.

“Precisamente, nosotros dentro de los puntos que buscamos en la reforma que hemos presentado es uno, tener un listado de organizaciones criminales y terroristas; segundo, blindar el sistema penitenciario en cuanto a que las normas penitenciarias para estas personas condenadas por crimen organizado y terrorismo sean duras y sean irreversibles. Y lo que vemos es que ya hay personas que fueron trasladadas a máxima seguridad al recinto de La Laguna en Talca y que han presentado recursos para ser devueltos a otros recintos”, aseguró.

Arrau sumó que lo que se busca con su reforma “es que cuando haya personas condenadas por crimen organizado y terrorismo, tengan un régimen penitenciario especial donde el juez, si decide que esa persona pertenecía a este tipo de organizaciones, no tenga incidencia en qué recinto cumple su condena ni de qué forma”.

“Si es que pertenece, se va a máxima seguridad porque creemos que el crimen organizado y el terrorismo tiene que tener un régimen penitenciario especial, que hoy día eso no es posible con las normas, como está quedando en evidencia por este y muchos recursos que se presentan semana a semana para relocalizar presos”, finalizó.