Cuota Flores: Defensoría de la Niñez pide a Fiscalía resguardar privacidad de hija de senadora

La Defensoría de la Niñez ofició a la Fiscalía Regional de Valparaíso para solicitar medidas destinadas a resguardar la vida privada, intimidad y datos personales de la hija de la senadora de Renovación Nacional Camila Flores, en medio de la investigación penal que involucra a la parlamentaria.

El pronunciamiento, firmado por el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, responde a un requerimiento presentado por la propia senadora ante el organismo.

Según el comunicado de la institución, Flores informó que durante una diligencia realizada el pasado 6 de mayo en su domicilio familiar fue incautado un cuaderno personal perteneciente a su hija. Posteriormente, el tribunal competente habría autorizado la copia, extracción, revisión y análisis de la información contenida en las especies incautadas sin establecer una distinción respecto de las pertenencias de la niña.

A partir de esos antecedentes, la Defensoría recomendó que la Fiscalía evalúe medidas para compatibilizar las diligencias desarrolladas en investigaciones contra adultos con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que puedan verse indirectamente involucrados.

“La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no constituye un obstáculo para el adecuado desarrollo de la investigación penal, sino un estándar que debe integrarse a su ejecución”, señala el documento.

El organismo precisó que la persecución penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los tribunales, pero sostuvo que las diligencias deben considerar los derechos de menores de edad que no forman parte de la investigación.

“La circunstancia de que el padre/madre se encuentre sujeto a una investigación penal no puede traducirse en una extensión de los efectos de dicha investigación hacia el niño, niña o adolescente”, indica el oficio.

Entre los criterios planteados para diligencias que involucren información o pertenencias de menores de edad, la Defensoría mencionó la necesidad de evaluar si la medida resulta indispensable, si existen alternativas menos invasivas, la pertinencia probatoria de los antecedentes y el eventual impacto sobre la esfera privada y familiar.

También recomendó limitar la recopilación de información a los datos necesarios para la investigación, excluir de la carpeta investigativa cuadernos, diarios o registros personales que carezcan de relevancia penal y aplicar mecanismos de anonimización y custodia especial cuando determinados antecedentes resulten indispensables para el proceso.

La intervención se produce en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Regional Anticorrupción de la Fiscalía Regional de Valparaíso y que involucra a Flores por presunto fraude al fisco. Funcionarios de la Fiscalía y efectivos de la PDI realizaron además diligencias en dependencias parlamentarias de la senadora en el Congreso Nacional.

A comienzos de septiembre, la Corte de Apelaciones de Valparaíso había acogido un recurso de amparo presentado por la defensa de Flores y ordenó limitar el examen de los dispositivos incautados de acuerdo con parámetros de fechas, personas y materias vinculadas a la investigación.