El análisis de Matthei al diseño de Kast: Republicanos juegan solos, nadie coordina a los ministros

A casi siete meses de la instalación del Gobierno de José Antonio Kast, Evelyn Matthei realizó un duro diagnóstico de los problemas que aquejan a La Moneda: habría tanto un problema de gestión como de diseño político, siendo este último el de mayor gravedad y que genera “una sensación de desorden” al interior del gabinete.

Tras meses de cruces de baja y mediana intensidad con la agenda del Gobierno (donde criticó el desarrollo de las conversaciones por la reforma constitucional en seguridad, primero entrampada y hoy fuera del Senado) y con el propio Presidente (a raíz de los vínculos del Partido Republicano con los bots de redes sociales que la atacaron durante su última candidatura, y donde llegó a decir que nunca creyó en que Kast no tenía nada que ver con ello), la histórica del gremialismo puso la lupa sobre la jerarquía interministerial y diagnosticó una “doble estructura de poder, una formal y otra en las sombras“.

Esta última, según su análisis, estaría liderada por el propio Presidente e integrado por Alejandro Irarrázaval y Cristián Valenzuela, sus asesores en el segundo piso; y los ministros Jorge Quiroz y Martín Arrau. “El problema”, señaló en conversación con La Tercera, “es que existe un ministro del Interior [Claudio Alvarado] que debiese ser el jefe político y el que ordene al gabinete, y uno nota que lo baipasean (…) Uno ve, además, a estos ministros que casi mandan a callar en público a compañeros del gabinete”.

Citando descordinaciones claras en La Moneda (como la que enfrentó las cifras del ministro del Trabajo, Tomás Rau, a las de Quiroz, o las de la titular de Salud, May Chomali, también a Quiroz), apuntó a la ausencia de un rol articulador en el Ejecutivo, y que pasaría tanto por el Mandatario como por el ministro Alvarado.

“No se ve a alguien que controle el progreso del programa, que coordine y que prenda la alarma cuando algo se está haciendo mal (…) El director de orquesta es el presidente y no puede ser reemplazado, salvo por el ministro del Interior. Lo que ocurre en los gobiernos es que cuando un ministro dice una cosa y otro dice otra, se le pide una reunión al presidente, se exponen las dos visiones, se hacen los estudios necesarios y finalmente el presidente corta el queque. Eso acá no se ve. Entonces, da una sensación de desorden“, apuntó.

Republicanos, solos contra todos

Matthei también se detuvo en el rol que está cumpliendo el ex partido del Presidente: acusó un “estilo distinto” de hacer política en el Partido Republicano respecto de la derecha tradicional. “Lo que uno ve es que republicanos quiere seguir con el camino propio, ahora y en las próximas elecciones, y eso impide generar confianzas. Entonces, este ya no es un problema que un ministro dijo una cosa y un senador dijo otra. No. Este es un problema de desconfianza básica, de falta de equipo cohesionado y de falta de un norte común“.

Aun más, acuso que “republicanos trabajan nomás con republicanos. Confían en ellos. No veo que tiendan lazos de confianza verdadera con personas que no son republicanos”. Un escenario en donde permitirían la permanencia de algunos ministros fuera del partido, “pero los que toman las decisiones son esos cinco que le nombré anteriormente y no delegan”. Consultada sobre la posibilidad de una coalición amplia en el arco de la derecha, desde Evópoli hasta Republicanos, fue tajante: “Tal cual están hoy día las cosas, es obvio que las cosas no van para allá“.

“En ellos son en los que confían, y perdón, pero todavía no tienen la capacidad de hacer este tipo de trabajo del que estoy hablando. Para eso se requiere más edad y mayor trayectoria“, sentenció