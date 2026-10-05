¿Austeridad hasta en el maletín? Quiroz compró uno para llevar Presupuesto 2027 al Congreso

La austeridad del Presupuesto 2027 no quedó solamente en sus cifras y recortes. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llevó el miércoles de la semana pasada hasta el Congreso Nacional el proyecto dentro de un maletín usado que compró por $49.000 con sus propios recursos.

En medio de la formalidad que rodea cada año la entrega del erario fiscal, el objeto llamó la atención: un maletín negro, cerrado con dos candados, que contenía las más de mil páginas del primer proyecto de Presupuesto del Gobierno de José Antonio Kast.

Según detallaron desde Hacienda, se trata de un modelo de segunda mano de la marca Tourister, de fabricación chilena y confeccionado en cuero negro.

La pieza fue adquirida el martes, un día antes de la presentación del Presupuesto, en la Maletería Evelyn, un tradicional negocio familiar ubicado en el Pasaje Agustín Edwards, en el centro de Santiago y a pocas cuadras de Teatinos 120, sede del Ministerio de Hacienda.

El precio fue de $49.000 y, según la cartera, fue pagado directamente por Quiroz con sus propios recursos.

“El ministro buscó un maletín sobrio y tradicional, y optó por uno usado como una señal de austeridad, en línea con el mensaje de responsabilidad en el uso de los recursos públicos”, explicaron desde Hacienda a Pulso.

La elección adquiere un simbolismo particular en medio de la discusión del Presupuesto 2027, marcado por la política de austeridad impulsada por el Ejecutivo y por reducciones de recursos en distintas partidas.

Pero el mensaje que Hacienda buscó transmitir no terminó en el maletín. Los dos candados utilizados para mantener cerrado el bolso también fueron adquiridos en un comercio del centro de Santiago.

Se trata de dos candados de la marca Tri Circle comprados en la Ferretería Ceel, ubicada en la esquina de Teatinos con San Pablo.

“Los candados refuerzan la idea de resguardo, institucionalidad y responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas”, explicaron desde Hacienda.

Así, mientras el Congreso comienza a revisar las más de mil páginas del Presupuesto 2027 y sus respectivos ajustes, el Gobierno decidió que incluso el recipiente utilizado para transportarlas fuera parte del mensaje: un maletín usado, comprado en el centro de Santiago y pagado por el propio ministro de Hacienda.