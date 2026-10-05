Candidato Kast contra Presidente Kast: en 2021 el Mandatario prometió un computador para cada niño

En 2021, José Antonio Kast participaba en su segunda campaña presidencial, durante la cual publicaba en redes sociales sus promesas de llegar a ser electo. Una de ellas, la N° 267, aseguraba “un computador con acceso a internet para cada niño que estudia en la educación pública en Chile”. Sin embargo, en 2026, el ahora Presidente descontinuaría el programa “Yo elijo mi PC”, que promete justo aquello que el antes candidato prometía.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó la exclusión del programa del Presupuesto 2027. Solo dos días después, el titular indicó que “soy consciente y promotor de que nuestros niños accedan a la tecnología. Por lo mismo, la revisión de cada programa y partida que tenga que ver con ello debe siempre hacerse con la máxima acuciosidad”. Al interior de La Moneda defienden la medida, además de explicar que el Chile de 2021 es distinto al de 2026.

Tanto parlamentarios como alcaldes han criticado la decisión del Ejecutivo, con algunos municipios tomando la decisión de financiar ellos mismos la entrega de computadores y con otros generando campaña con “Yo elijo que siga mi PC”, una plataforma impulsada por el Frente Amplio para reunir firmas y testimonios.

En esa segunda campaña presidencial, José Antonio Kast prometió el 25 de febrero de 2021 la entrega de computadores y lo justificó como una decisión para “invertir en conexión y tecnología para educar y formar es fundamental. Nos permitirá reducir las brechas y avanzar aceleradamente en el aprendizaje y capacidades del siglo XXI”. La medida choca con la realidad planteada hoy. Y es que, además, ante las inquisitivas, el entonces candidato explicó: “¿Es cara? Por supuesto. Implica una inversión importante de recursos, pero valen la pena. Hoy el programa es limitado en cobertura y acceso. Tenemos que hacer el esfuerzo por llegar a todos, para subirlos al carro de la innovación y la tecnología”.

#267 Un computador con acceso a internet para cada niño que estudia en la educación pública en Chile. Invertir en conexión y tecnología para educar y formar es fundamental. Nos permitirá reducir las brechas y avanzar aceleradamente en el aprendizaje y capacidades del Siglo XXI https://t.co/XzDwq3KBGa — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) February 25, 2021

Hoy, ahora siendo Presidente, José Antonio Kast es criticado desde su propio sector político, con RN y UDI llamando al Gobierno a reconsiderar esta decisión. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que el programa está “mal evaluado”. Asimismo, la misma ministra de Educación, María Paz Arzola, justificó que “no está teniendo el impacto que uno esperaría en los aprendizajes”.

Hay defensores de la eliminación del programa, como es el caso del senador y líder de republicanos, Arturo Squella, quien aseguró que “’Yo elijo mi PC’ tiene un propósito que tiene directa relación con mejorar las técnicas del aprendizaje, que sea una herramienta útil para la educación en términos generales. Y eso no se logra, eso es lo que te están diciendo las evaluaciones”.

Cabe destacar que desde el Gobierno también han indicado evaluaciones e informes de programas con resultados negativos, tales como “Yo elijo mi PC”. No obstante, no se ha revelado cuáles son, su contenido o la forma en que fueron realizadas.

Por otro lado, desde la oposición se impulsó la iniciativa “Yo elijo que siga mi PC”, una plataforma creada por alcaldes del Frente Amplio para reunir testimonios y firmas con el objetivo de aumentar la presión para la reposición del programa.