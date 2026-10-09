PDI detiene a sujeto acusado de robos en zona afectada por aluvión en Las Condes

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un sujeto acusado de participar en robos en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, una de las zonas más afectadas por el aluvión registrado durante la tarde del jueves.

La información fue confirmada por el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, quien señaló que la detención se produjo en medio del despliegue de seguridad implementado para evitar delitos contra las familias damnificadas y sus viviendas.

“La PDI hace un rato detuvo a una persona, producto de que habría participado en algunos robos en el sector”, afirmó la autoridad en conversación con Radio Bío Bío.

Hasta ahora no se han informado mayores antecedentes sobre la identidad del detenido, los objetos presuntamente sustraídos ni las circunstancias específicas de su captura.

Codina explicó que, ante el riesgo de que personas intenten aprovechar la emergencia para cometer delitos, se dispuso un operativo de vigilancia con participación de Carabineros y la PDI.

En ese contexto, confirmó que se estableció “un cerco importante de seguridad para evitar lo que sabemos que algunos pueden creer que es fácil en este minuto, que es venir a aprovechar estas circunstancias”.

“Nosotros vamos a cuidar a las personas y por eso tenemos desplegados tanto Carabineros, como PDI”, agregó.

El delegado presidencial también anunció medidas para controlar el ingreso de voluntarios a los sectores afectados, con el objetivo de resguardar la seguridad y facilitar las labores de limpieza y recuperación.

Según explicó, quienes deseen colaborar deberán inscribirse previamente ante los equipos municipales y de la Delegación Presidencial, que mantienen un centro de coordinación en el estadio Claro Arena.

“Quiero ser muy claro. Yo entiendo que hay personas que están convocando a que vengan voluntarios al sector a trabajar, pero no van a poder ingresar voluntarios si no se empadronan, si no hacen un trabajo previo de inscripción con la municipalidad, con los equipos de la Delegación en el Claro Arena”, sostuvo.

La autoridad advirtió que quienes permanezcan en el sector sin estar debidamente registrados deberán abandonar las áreas intervenidas.

“Todas las personas que estén en este sector, que no estén empadronadas, se les va a sacar para que puedan trabajar las máquinas de manera segura y no pongan en riesgo a quienes obviamente sí están instruidos para estar en este lugar”, afirmó.

Las medidas se implementan mientras continúan los trabajos de retiro de barro, sedimentos y escombros que dejó el aluvión, fenómeno que afectó viviendas, calles y vehículos en San Carlos de Apoquindo.

Respecto de las consecuencias de la emergencia, Codina entregó un nuevo balance de los daños registrados en Las Condes.

Según detalló a Radio Bío Bío, el catastro preliminar contabiliza 1.960 viviendas con daños menores y otras 55 con daños mayores, lo que representa un total de 2.015 propiedades afectadas.

El delegado informó que los habitantes de las viviendas con daños mayores fueron derivados a domicilios de familiares.

Asimismo, confirmó que se mantiene en seis el número de personas lesionadas producto del aluvión, cifra que ya había sido comunicada por las autoridades durante la jornada anterior.