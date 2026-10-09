“Tiempo para esquiar”: alcalde Alessandri dice que conductores “viven en Narnia” tras aluvión

“Nosotros tenemos tiempo para ir a esquiar, así que que abra la ruta luego, porque estamos preparados aquí”. Con esas palabras, un conductor que esperaba subir a Farellones pidió reabrir el camino hacia los centros de esquí, pese a los aludes y movimientos de tierra registrados durante las últimas horas a raíz del sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana.

Sus declaraciones, realizadas durante un despacho de Canal 13, provocaron una dura respuesta del alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien cuestionó la presión de algunos automovilistas para habilitar la Ruta G-21, cerrada por razones de seguridad.

El episodio ocurrió durante la mañana de este viernes, cuando más de 150 vehículos se encontraban detenidos en el Camino a Farellones, con una congestión que, según informó la municipalidad, se extendía hasta Quinchamalí.

Pese a que Carabineros había dispuesto el cierre del tránsito de subida debido a las condiciones de la ruta, algunos conductores permanecían en el lugar a la espera de que se autorizara el paso.

Uno de ellos reconoció que conocía la restricción, pero que había decidido esperar igualmente. “Sabíamos del corte de la ruta, pero aquí estamos esperando a ver si abren el paso, ya que el alcalde Alessandri lo cerró por movimientos de tierra arriba”, señaló a Canal 13.

Luego agregó: “Yo creo que debe tener harta pega. Nosotros tenemos tiempo para ir a esquiar, así que que abra la ruta luego, porque estamos preparados aquí”.

Las palabras del automovilista generaron una reacción inmediata del jefe comunal, quien recordó la gravedad de los incidentes registrados en el camino durante la jornada anterior.

“Yo no sé en qué mundo viven o qué les pasa, porque ayer tuvimos esa ruta con varios aludes, con barro, tuvimos que escoltar a unos niños de 9 o 10 años que habían quedado atrapados”, respondió Alessandri en conversación con T13.

El alcalde cuestionó que, mientras los equipos municipales y policiales continuaban trabajando para enfrentar las consecuencias de las precipitaciones, hubiera personas presionando para acceder a los centros de esquí.

“Entonces que estén presionando por abrir la ruta G-21 para ir a esquiar, la temporada se extendió hasta noviembre, así que que tengan un poco de calma”, afirmó.

Alessandri calificó la actitud como una muestra de “poca empatía” y sostuvo que quienes exigían la apertura del camino “viven en Narnia”.

El jefe comunal también advirtió sobre los riesgos específicos de transitar por la Ruta G-21 en las condiciones actuales, especialmente debido a su estrechez y cercanía con sectores de pendiente pronunciada.

“Es muy angosta, te agarra uno de esos alud y te tira rápidamente al precipicio o al río Molina, entonces realmente estar presionando para abrir, para esquiar… estamos trabajando, y como te decía, la temporada se extendió hasta noviembre, así que tienen tiempo suficiente”, sostuvo.

La Municipalidad de Lo Barnechea informó que la restricción fue adoptada por instrucción de Carabineros y que el tránsito de subida permanecerá suspendido hasta que existan condiciones adecuadas para circular.

“El tránsito de subida solo será autorizado cuando Carabineros determine que existen las condiciones de seguridad necesarias”, precisó el municipio.

Alessandri reiteró que la decisión no busca impedir las actividades recreativas, sino evitar que las personas se expongan a nuevos deslizamientos de tierra o a accidentes en la ruta.

“Entendemos perfectamente las ganas de muchas familias de aprovechar este fin de semana largo en la montaña, pero nuestra prioridad siempre será la seguridad de las personas. No vamos a arriesgar vidas por apurar la apertura de un camino. Primero debemos asegurarnos de que la ruta esté en condiciones y que no exista peligro para quienes transitan por ella”, señaló.

La congestión se produjo un día después del aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, donde un torrente de agua, barro y sedimentos arrastró vehículos, inundó viviendas y dejó seis personas lesionadas.

Aunque la emergencia más visible se concentró en esa comuna, las precipitaciones también generaron complicaciones en otros sectores precordilleranos de Santiago, entre ellos Lo Barnechea.

En ese contexto, Alessandri informó que los equipos municipales continúan monitoreando los cauces de los principales ríos y quebradas de la comuna para detectar eventuales riesgos asociados a nuevas precipitaciones.

“Hoy día seguimos monitoreando los cauces del río Molina, San Francisco, Mapocho. La quebrada Oscura que queda en el sector donde colindamos con Colina, también está bastante tranquilo. Hemos estado monitoreando Novillo Muerto en El Arrayán Alto también. Y hasta ahora, el llamado a la tranquilidad de los vecinos”, explicó.