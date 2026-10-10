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Rojo Edwards perdió contra Dick: terminó tercero en elección internacional pese al apoyo de Kast PAÍS

Rojo Edwards perdió contra Dick: terminó tercero en elección internacional pese al apoyo de Kast

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El senador obtuvo apenas 21 votos y terminó tercero en la elección para presidir la Unión Interparlamentaria, pese a las gestiones diplomáticas de La Moneda para respaldar su candidatura. El australiano Milton Dick se impuso con el 56% de las preferencias.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Rojo Edwards no logró llegar a la presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP), organismo que reúne a 183 parlamentos. Pese al respaldo del Presidente José Antonio Kast y las gestiones realizadas durante su viaje a Nueva York, el senador obtuvo 21 votos y quedó tercero. El australiano Milton Dick ganó con el 56% de los sufragios y encabezará la organización hasta 2029. Tras la derrota, Edwards agradeció el apoyo del Gobierno y destacó los vínculos internacionales establecidos durante su campaña.
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El senador Rojo Edwards no logró conquistar la presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP), pese al respaldo político y diplomático que recibió del Gobierno del Presidente José Antonio Kast durante las semanas previas a la elección. El parlamentario terminó en el tercer lugar de los comicios realizados este viernes 9 de octubre, con 21 votos.

El ganador fue el congresista australiano Milton Dick, quien obtuvo el 56% de las preferencias y encabezará la organización internacional entre 2026 y 2029. En segundo lugar quedó Sahiba Gafarova, representante de Azerbaiyán, mientras que Edwards cerró la competencia en la tercera posición.

La elección representaba una oportunidad para que el senador chileno asumiera la conducción de un organismo que reúne a 183 parlamentos de distintos países, en una candidatura que había recibido el respaldo directo de La Moneda.

Durante las semanas previas a la votación, el Ejecutivo realizó gestiones internacionales para promover su postulación. Una de las principales instancias ocurrió durante el viaje del Presidente Kast a Nueva York, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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En esa visita, el Mandatario sostuvo una serie de reuniones destinadas a fortalecer los apoyos internacionales a la candidatura de Edwards.

Según informó The Clinic en septiembre, las gestiones habían permitido sumar adhesiones y posicionar al senador entre los tres candidatos favoritos para asumir la presidencia de la UIP.

Sin embargo, el resultado de este viernes dejó al parlamentario lejos del primer lugar, con 21 sufragios frente al 56% de las preferencias obtenido por el representante australiano.

Tras conocerse el desenlace, Edwards utilizó su cuenta de X para referirse a la campaña y agradecer el respaldo recibido durante el proceso.

El senador sostuvo que su “candidatura a la presidencia de la Unión Interparlamentaria (UIP) fue una forma muy efectiva de proyectar a Chile en el concierto internacional. Esta experiencia permitió fortalecer vínculos y abrir nuevos espacios de cooperación con parlamentarios de todo el mundo”.

Asimismo, destacó el apoyo de las principales autoridades del Ejecutivo y del Congreso Nacional.

“Agradezco profundamente el apoyo del Presidente Kast, del canciller Francisco Pérez Mackenna, de la presidenta del Senado Paulina Núñez y del presidente de la Cámara de Diputado Jorge Alessandri”, expresó.

El parlamentario también valoró “especialmente las conversaciones, el apoyo y la apertura que encontré a lo largo de la campaña con los parlamentarios, funcionarios de Cancillería y embajadores de diversas partes del mundo”.

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