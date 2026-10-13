Caso Muñeca Bielorrusa: Migueles admite que Vivanco sabía de pagos por fallos favorables a consorcio

Un nuevo testimonio de Gonzalo Migueles ante el Ministerio Público incorporó antecedentes sobre el conocimiento que habría tenido la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco respecto de los pagos asociados a la tramitación judicial de la disputa entre Codelco y el consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM).

Según Ciper, en una declaración de 12 páginas, prestada el pasado 3 de septiembre ante funcionarios del OS7 de Carabineros, Migueles reconoció que informó a su entonces pareja, en septiembre de 2023, que el abogado Eduardo Lagos le entregaría parte de sus honorarios si obtenía resultados favorables en los recursos presentados por el consorcio ante el máximo tribunal.

El antecedente representa un cambio respecto de las declaraciones anteriores de ambos, en las que habían negado que Vivanco tuviera conocimiento de los pagos.

“Fue en dicha oportunidad, en que conversé de los movimientos de máquina, cuando le cuento a Ángela que si le iba bien a Eduardo Lagos en la causa, este me participaría de los honorarios de la causa. Le señalé que era una causa grande para Eduardo Lagos y me había pedido que lo ayudara en la tramitación”, sostuvo Migueles.

En su testimonio, precisó que no le informó a Vivanco sobre los montos comprometidos, pues, según explicó, tampoco había acordado cifras específicas con Lagos.

“Es en ese momento y no antes en que ella toma conocimiento de los pagos que yo recibiría por esta causa”, declaró.

La conversación descrita por Migueles ocurrió antes de que los abogados Eduardo Lagos, Gabriel Silber y Mario Vargas presentaran, el 21 de septiembre de 2023, un recurso relacionado con los costos de desmovilización de maquinaria del consorcio.

Siete días después, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió la solicitud de CBM con el voto favorable de Vivanco, en una resolución que implicó un desembolso de aproximadamente $4.400 millones por parte de Codelco.

La nueva declaración plantea que la entonces ministra conocía el acuerdo económico entre su pareja y Lagos antes de participar en esa decisión judicial, sin que se inhabilitara de conocer el recurso.

Migueles también reconoció que recibió cinco pagos vinculados a la causa bielorrusa, que, según su declaración, sumaron US$95 mil.

El primero se habría producido el 3 de julio de 2023, cuando Lagos lo citó a su oficina para comunicarle que el resultado de un recurso había sido favorable al consorcio.

“El día 3 de julio de 2023, Eduardo Lagos me contacta cerca del mediodía y me señala que concurra a la oficina en la tarde, que era importante. Yo llego ese día después de almuerzo, Eduardo estaba muy contento, eufórico y me señala que ya estaba listo el fallo y que les había ido bien en el recurso”, relató.

Según su versión, el abogado le entregó entonces un sobre con US$15 mil en efectivo, como reconocimiento por las gestiones realizadas.

Los pagos continuaron después de septiembre de 2023, cuando, de acuerdo con su nuevo testimonio, Vivanco ya sabía que Migueles recibía dinero asociado a los resultados judiciales.

En diciembre de ese año habría recibido otros US$15 mil. Posteriormente, durante febrero de 2024, obtuvo dos pagos de US$10 mil cada uno mediante una casa de cambio.

El mayor desembolso se produjo en junio de 2024, cuando Lagos le habría indicado que retirara US$45 mil adicionales, aunque en una audiencia posterior de reformalización se mencionó una cifra de US$47 mil para esa operación.

La declaración también incorporó antecedentes sobre las gestiones que Migueles realizó ante Vivanco durante la tramitación de los recursos del consorcio.

Según explicó, Lagos le solicitaba consultar a la entonces ministra sobre aspectos jurídicos de las causas y sobre las posibilidades de acelerar su revisión en la Corte Suprema.

“Yo hablo con Ángela Vivanco y le cuento que el recurso ya estaba en la Corte Suprema y que era importante que se viera lo antes posible, y como ella estaba de presidenta, podía hacer que se viera rápido”, señaló.

Migueles agregó que transmitía al abogado las respuestas de Vivanco y, a su vez, informaba a la exministra sobre las solicitudes que recibía de Lagos.

En su testimonio, sin embargo, atribuyó los acuerdos económicos exclusivamente a Eduardo Lagos y sostuvo que los otros abogados del estudio, Gabriel Silber y Mario Vargas, desconocían esas tratativas.

“Debo señalar que Mario Vargas y Gabriel Silber no tenían conocimiento de los acuerdos que yo tenía con Eduardo, ya que él me había señalado que no debía decirle a nadie, eso incluía a ambos”, afirmó.

Otro antecedente incorporado en la declaración se relaciona con la causa de Inmobiliaria Fundamenta, también vinculada al estudio jurídico que integraban Lagos, Vargas y Silber.

Migueles sostuvo que sus gestiones en ese proceso, que incluyeron solicitar a Vivanco que el fallo fuera emitido antes del 1 de marzo de 2023, derivaron en un pago de $13 millones.

Posteriormente, Lagos le habría ofrecido una retribución mayor por su colaboración en la causa de Belaz-Movitec.

El nuevo testimonio también abordó el destino de los dineros recibidos. Migueles negó haber entregado directamente parte de los pagos a Vivanco, pero reconoció que utilizó recursos en gastos asociados a la vida que ambos compartían, incluidos el arriendo de su vivienda y viajes.

“Nunca le entregué dinero a Ángela. Pero sí lo usé en gastos de la vida en común”, declaró.

La afirmación adquiere relevancia en el contexto de la investigación, considerando que la Fiscalía ha planteado en audiencias que Migueles financiaba viajes realizados junto a la exministra.

Uno de los aspectos centrales del nuevo testimonio son las contradicciones con las declaraciones anteriores.

El 23 de abril, Migueles había asegurado ante el fiscal Marco Muñoz que Vivanco nunca supo de los pagos recibidos.

“Ella nunca supo lo de la plata, nunca supo de eso, sino hasta la formalización”, sostuvo en aquella oportunidad.

La exministra también había negado conocer gestiones relacionadas con los recursos del consorcio. En su declaración del 6 de agosto, afirmó: “Lagos, Vargas ni Silber me comentaron algo respecto de la causa. Migueles tampoco”.

La nueva versión de Migueles contradice ambos testimonios, al reconocer que conversó directamente con Vivanco sobre la tramitación de los recursos y que le informó del acuerdo económico con Lagos.

Su colaboración fue reconocida por la Fiscalía y contribuyó a que dejara la prisión preventiva el pasado 30 de septiembre.

Pese a los nuevos antecedentes, Migueles no afirmó que Vivanco hubiera recibido directamente parte de los pagos ni la involucró en el origen de los acuerdos económicos, atribuyendo esas tratativas a Eduardo Lagos.