Menos plata para todo… excepto Defensa: Gobierno propone aumentar presupuesto militar en 7,6%

Mientras en la gran mayoría de áreas habrá una reducción de recursos, el Ministerio de Defensa Nacional podría ser beneficiado con un incremento del 7,6 % de su presupuesto para 2027.

El alza que la Ley de Presupuestos busca darle al brazo armado del país supera los 2.6 billones de pesos, con el objetivo expreso de modernizar las capacidades bélicas chilenas. La institución con mayor alza de recursos sería la Fuerza Aérea, que aumentaría un 9,8 % respecto a la actualidad; le siguen la Armada con una crecida de 5,3 % y el Ejército con un incremento de 3,4 %.

En la vereda institucional, la Subsecretaría de Defensa prácticamente no vería movimientos en el presupuesto, mientras la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas disminuirá un 11 %.

La discusión en el Congreso para determinar si se aprueba o no este proyecto de presupuesto iniciará el próximo martes 20. Ante este escenario, el diputado socialista Raúl Leiva, defendió que el aumento “responde a la necesidad de hacerse cargo del Plan Cuatrienal de Inversiones del Ejército, que ha sido postergado en reiteradas oportunidades”.

Por su parte, el oficialista senador de la UDI por O’Higgins, Javier Macaya, aseguró que el incremento “se explica por cambio en contabilización de gastos operacionales, como combustible de las Fuerzas Armadas, y por la necesidad de sostener y modernizar nuestras capacidades estratégicas, en las cuales estamos atrasados. Incluso, creo que nos quedamos cortos en el desafío de las capacidades estratégicas en el contexto geopolítico que está viviendo hoy día el mundo”.

Del mismo modo, Macaya aseveró que es incorrecto decir que este aumento se debe a la polémica adhesión de Chile al Escudo de las Américas, coalición liderada por los Estados Unidos que se vende como orientada a acabar con el crimen organizado, pero que parece ser más un instrumento de sometimiento a los designios de Donald Trump.

“No corresponde atribuirle al Escudo de las Américas directamente este incremento presupuestario. [La alianza] es una iniciativa de cooperación internacional en materia de seguridad y no tiene nada que ver con un programa de adquisiciones militares”, señaló el parlamentario.

Otros proyectos de modernización, y que buscan ser financiados por la Ley de Presupuestos 2027, contemplan 588 millones de dólares, un 22,4 % más de lo que se entregó en 2026. En este abanico de posibilidades se considera la renovación de aeronaves como los estratégicos aviones F-5, los Hércules o los helicópteros Bell UH-1H.

Un defensor del aumento fue el exministro de Defensa Nacional, Jaime Ravinet. El integrante de los gobiernos de Ricardo Lagos y Sebastián Piñera argumentó que “si bien parece desmedido, quizás, en relación a otras partidas, de alguna manera está salvando omisiones que se hicieron los años 2024 y 2025”.

El otrora secretario de Estado apuntó sus dardos al expresidente Gabriel Boric, quien, a su juicio, “no cumplió con la ley que reemplazó a la Ley [Reservada] del Cobre, que estableció un fondo plurianual para capacidades estratégicas que él no suplementó en 2024 y 2025, no obstante haberse aprobado, en la Ley de Presupuestos, un aporte basal de 488 millones de dólares”. Como si fuera poco, Ravinet puso como ejemplo a los vecinos Argentina y Perú como modelo a seguir en fortificación defensiva.