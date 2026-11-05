Kast llama a reforzar cooperación contra el crimen organizado en Cumbre Iberoamericana en Madrid

El Presidente José Antonio Kast participó este jueves en la XXX Cumbre Iberoamericana, desarrollada en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, donde llamó a fortalecer la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado transnacional y avanzar en acuerdos concretos entre los países de la región.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que “la cooperación internacional solo tiene sentido si es capaz de generar respuestas y soluciones concretas para las personas”, destacando la necesidad de superar diferencias históricas para abordar desafíos compartidos.

En ese contexto, Kast mencionó su reciente visita a Bolivia como ejemplo de acercamiento diplomático. “Podemos tener algunas diferencias, pero ello no impide que podamos construir un futuro común. Tenemos muchos temas más en común -que podemos resolver en conjunto- que diferencias que nos dividan”, afirmó.

En materia de seguridad, el jefe de Estado destacó el Compromiso Regional de Santiago, iniciativa impulsada junto a la Cancillería para coordinar acciones entre países sudamericanos contra las organizaciones criminales transnacionales.

“Nos estamos articulando para actuar unidos frente al crimen organizado y para generar oportunidades de desarrollo conjunto”, señaló, mencionando además el comunicado especial sobre delincuencia organizada transnacional que adoptará la cumbre.

El Presidente también abordó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, asegurando que “en los últimos meses se han abierto puertas que estuvieron por mucho tiempo cerradas”.

“Reconocemos la realidad como es, valoramos el cambio donde existe y ofrecemos nuestro acompañamiento en el proceso que están desarrollando”, agregó.

Otro de los puntos de su intervención fue la candidatura de Valparaíso para albergar la sede del Acuerdo BBNJ, destinado a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas fuera de las jurisdicciones nacionales.

Kast destacó que, de concretarse, sería el primer organismo de Naciones Unidas de membresía universal con sede en Iberoamérica. “Agradecemos a los cancilleres iberoamericanos que adoptaron por consenso el posicionamiento común que saludó este ofrecimiento. Ese es el multilateralismo en el que creemos, concreto, audaz y capaz de mostrar resultados”, afirmó.

Asimismo, se refirió a las oportunidades económicas de la inteligencia artificial y a los desafíos éticos y geopolíticos que plantea su desarrollo.

En esa línea, defendió una regulación tecnológica que permita avanzar en innovación sin descuidar sus consecuencias. “Para ello, apostamos por una regulación que abra caminos en lugar de cerrarlos”, sostuvo.

Intervenciones de Milei y Paz

La cita también estuvo marcada por las intervenciones de los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y Argentina, Javier Milei.

Paz abordó la histórica reivindicación marítima boliviana y destacó la posibilidad de avanzar en cooperación con Chile pese a las diferencias entre ambos países. “Encontramos caminos de diálogo, cooperación y crecimiento futuro, que es lo que nos interesa, que nuestras naciones puedan crecer”, afirmó.

El mandatario boliviano agregó que su administración busca evitar que las controversias históricas obstaculicen el desarrollo de ambos países.

Por su parte, Milei cuestionó al Reino Unido por el proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

El Presidente argentino acusó a Londres de impulsar actividades mediante licencias que calificó de “ilegales e ilegítimas” y sostuvo que estas comprometen recursos naturales que Argentina considera propios.

“Nuestro gobierno hará valer los derechos argentinos con toda la firmeza que permite la ley”, aseguró.

Milei anunció que su administración inició un arbitraje contra Reino Unido y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir el inicio o la continuación de la explotación del proyecto Sea Lion.