Ha llegado carta: José Piñera explica su relación con el magnate Peter Thiel

El creador del sistema de las AFP, José Piñera, envió una carta al director de El Mostrador, relativa a la nota publicada en este medio el domingo pasado, la cual se daba cuenta de la compra de acciones del yacimiento argentino “Vaca Muerta” por parte de Thiel.

El texto, además, recordaba el misterioso paso de Thiel por Santiago, en abril pasado, de lo cual quedó una sola evidencia: una foto en que aparece Piñera junto a Thiel en el hotel Mandarín Oriental, que fue posteada en su cuenta de X por el primero, posteo que ya no está disponible.

Dicha foto se usó para ilustrar el artículo, que también hablaba de la estadía de Thiel en Santiago, donde se reunió -además- con Johannes Kaiser y con el Presidente José Antonio Kast, lo que solamente se confirmó después de que el diputado Gonzalo Winter (FA) oficiara al respecto a La Moneda, donde confirmaron el encuentro.

En la carta enviada a este medio, el exministro del Trabajo de Augusto Pinochet señala que la reunión en Santiago le fue pedida por Thiel, pues este “quería aprender del sistema de capitalización chileno, su exportación al mundo (ya 52 países) y las consecuencias futuras que tendría la crisis del sistema de reparto en EE.UU. y Europa. Por supuesto, acepté su petición”.

Asimismo, señala que, sin embargo, no tiene relación con sus actividades empresariales, “como podría inferirse de la foto (que puse en X tras el conversado café) que El Mostrador reproduce ayer encabezando su interesante artículo sobre la inversión de Thiel en el yacimiento Vaca Muerta de Argentina”.

El posteo de Piñera con Thiel sirvió para saber de la escala chilena del millonario creador de la empresa de IA orientada a la Defensa y Seguridad, Palantir, y que, en su juventud, fue uno de los creadores de Pay Pal, junto a su amigo Elon Musk. Previo a Santiago, Thiel estuvo en ciudades como Quito y Buenos Aires, donde permaneció cerca de una semana y compró una mansión de 12 millones de dólares en la zona de “Palermo chico”,

Hoy, con una fortuna de 32 mil millones de dólares, es uno de los impulsores de la ideología conocida como “La Ilustración oscura”, que entre otras cosas abjura de la democracia, pero acaba de demostrar que el futuro de los millonarios no es solo lo digital y eléctrico, sino que también buscan inversiones en commodities tradicionales, como el gas y el petróleo, lo que queda en evidencia con la inversión que hizo en Vaca muerta y también con lo que le dijo a Kaiser en Santiago: que estaba buscando invertir en minería en Chile y en Argentina.

El posteo original de José Piñera: