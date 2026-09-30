¿Fatality al Mortal Kumbiat? Leo Rey podría tener que cambiar su nombre por antigua demanda

El cantante de cumbia Leo Rey enfrenta un complejo escenario judicial que podría obligarle a dejar su nombre artístico.

Contexto: hace más de una década, el sonidista Luis Meza Santa Cruz demandó a Cecil Leonardo Leiva Reyes ―nombre real del artista― para hacer efectivo el pago de una deuda laboral que está pendiente. El escrito, presentado en el Tribunal de Cobranza Laboral de San Felipe, apunta a un despido injustificado y al no pago de remuneraciones por más de cinco millones de pesos.

La querella señala como bien, para la traba de embargo, la marca de nombre “Leo Rey”, registrada por Leiva ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Dentro de lo más llamativo, Meza solicitó como medida precautoria que Leo Rey disponga, grave, ceda, licencie o explote económicamente la marca mientras la cobranza sigue en pie.

De este modo, el artista y campeón nacional de Mortal Kombat no podría usar su nombre en presentaciones, festivales, conciertos, eventos o espectáculos de cualquier tipo.

Según explicó la abogada y presentadora de televisión Macarena Venegas, la decisión de pedir el nombre responde a que es un activo sensible cuya abstención podría afectar a Leiva. “A veces los abogados nos ponemos creativos para lograr los objetivos. Entonces le solicito embargar la marca”, dijo.

Si el tribunal sanfelipeño acoge la solicitud, Leo Rey quedará temporalmente inhabilitado de usar el nombre que le ha dado notoriedad tras su salida del grupo La Noche. Pero ojo: no es que el demandante se quede con el nombre para siempre, sino que lo hace para exhortar el pago de la deuda.