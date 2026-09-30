Publicidad
¿Fatality al Mortal Kumbiat? Leo Rey podría tener que cambiar su nombre por antigua demanda Tendencias Agencia UNO

¿Fatality al Mortal Kumbiat? Leo Rey podría tener que cambiar su nombre por antigua demanda

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La querella no pretende quedarse con el nombre de Leo Rey sino que espera que, con una potencial suspensión del derecho a ocupar el nombre, podría acelerarse el pago de una deuda que se acusa está vigente desde hace más de una década.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Leo Rey enfrenta una disputa judicial por una deuda laboral de más de $5 millones. El sonidista Luis Meza Santa Cruz busca cobrarla y solicitó embargar la marca “Leo Rey”, registrada por el cantante ante INAPI. La medida podría impedirle temporalmente usar su nombre artístico en conciertos y eventos mientras continúa la cobranza. Según la abogada Macarena Venegas, se trata de una estrategia para presionar el pago, no de una apropiación definitiva de la marca.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El cantante de cumbia Leo Rey enfrenta un complejo escenario judicial que podría obligarle a dejar su nombre artístico.

Contexto: hace más de una década, el sonidista Luis Meza Santa Cruz demandó a Cecil Leonardo Leiva Reyes ―nombre real del artista― para hacer efectivo el pago de una deuda laboral que está pendiente. El escrito, presentado en el Tribunal de Cobranza Laboral de San Felipe, apunta a un despido injustificado y al no pago de remuneraciones por más de cinco millones de pesos.

La querella señala como bien, para la traba de embargo, la marca de nombre “Leo Rey”, registrada por Leiva ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Dentro de lo más llamativo, Meza solicitó como medida precautoria que Leo Rey disponga, grave, ceda, licencie o explote económicamente la marca mientras la cobranza sigue en pie.

De este modo, el artista y campeón nacional de Mortal Kombat no podría usar su nombre en presentaciones, festivales, conciertos, eventos o espectáculos de cualquier tipo.

También te puede interesar:
Festival Poesía y Música PM#7
Festival Poesía y Música PM#7
Review de Fire Emblem: Fortune’s Weave, una obra maestra (si tienes el tiempo)
Review de Fire Emblem: Fortune’s Weave, una obra maestra (si tienes el tiempo)
Presentan en Chile “El gol de mi vida”, más de 100 historias y dibujos de leyendas de fútbol mundial
Presentan en Chile “El gol de mi vida”, más de 100 historias y dibujos de leyendas de fútbol mundial
Ciclo “Santiago no es Chile” en Teatro SIDARTE
Ciclo “Santiago no es Chile” en Teatro SIDARTE

Según explicó la abogada y presentadora de televisión Macarena Venegas, la decisión de pedir el nombre responde a que es un activo sensible cuya abstención podría afectar a Leiva. “A veces los abogados nos ponemos creativos para lograr los objetivos. Entonces le solicito embargar la marca”, dijo.

Si el tribunal sanfelipeño acoge la solicitud, Leo Rey quedará temporalmente inhabilitado de usar el nombre que le ha dado notoriedad tras su salida del grupo La Noche. Pero ojo: no es que el demandante se quede con el nombre para siempre, sino que lo hace para exhortar el pago de la deuda.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad