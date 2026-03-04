Más recursos y expectativas frustradas: el balance agridulce del mundo cultural al Gobierno

El mundo cultural realizó un balance del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, a pocos días del fin de su mandato.

La administración –apuntan las fuentes– se caracterizó por la rotación de autoridades en el ministerio del ramo, los escasos avances legislativos y el aumento del presupuesto.

Además sufrió varias polémicas, como las vinculadas a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt o la Bienal de Venecia.

“Lamentablemente la gran expectativa que había en el plano cultural de este Gobierno no se cumplió, especialmente porque no se tradujo en políticas públicas”, sintetiza Jorge Calvo, vicepresidente de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH).

Aumento con poca ejecución

Desde el Observatorio de Políticas Culturales (OPC) destacan que durante este período se contribuyó a consolidar un mecanismo de financiamiento más estable para organizaciones culturales, a través del Programa de Organizaciones Culturales Colaboradoras.

“También, el aumento del presupuesto para cultura es el más significativo de los últimos años, sin duda. Dentro de ese aumento, es muy positivo que incorporarán recursos estables para nuevos centros culturales y orquestas regionales, y además que aumentara el presupuesto para museos”, afirma Bárbara Negrón, directora del OPC.

“Al fin de nuestra gestión podemos decir que aumentamos decididamente los recursos, duplicando el presupuesto en comparación a cómo recibimos esta institución en 2022”, señalan como uno de los principales logros desde el Ministerio de las Culturas.

“El balance es claro: aumento nominal de presupuesto, pero baja ejecución en inversión, recortes en áreas clave, conflictos internos y ausencia de liderazgo sostenido”, analiza el diputado Hotuiti Teao Drago, miembro de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja.

Otros actores del mundo cultural fueron más benevolentes.

“Sin desconocer que hubo desaciertos y contradicciones, como en todo proceso gubernamental, el Presidente Boric actuó con una convicción clara: instalar la idea de la cultura como derecho, no como privilegio”, manifestó Mario Rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas (UNA).

Obras de última hora

Desde el ministerio además destacan iniciativas como el Pase Cultural y los Trenes Culturales. También duplicar el presupuesto de la Red de Bibliotecas Públicas, implementando 688 servicios que hoy alcanzan al 97% de las comunas de Chile.

A ello se suman cifras históricas en el último Día de los Patrimonios, que en su versión más reciente convocó a 3,5 millones de visitantes en 3 mil actividades a lo largo del país.

Este lunes, a nueve días de terminar su mandato, el Gobierno además realizó un anuncio largamente esperado: la terminación de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), con una inversión de más de 100 millones de dólares.

Se trata de una obra que lleva más de una década abandonada, anunciada en 2010 y nunca concluida tras la quiebra de la constructora española ECISA, que se fue del país en 2918.

Anunciada por Michelle Bachelet, de materializarse podría ser inaugurada por José Antonio Kast.

Sin embargo, el hecho se enmarca dentro de una acusación común contra la administración Boric: la de dejar lo importante para última hora, como en el caso del CAE o la ley de Sala Cuna Universal.

Por ejemplo, recién en septiembre de 2025, el Gobierno anunció el proyecto de ley de Sitios de Memoria, una medida que también fue calificada de tardía por los organismos de derechos humanos.

Leyes, funcionarios y presupuesto

A nivel de autoridades, la administración contó con tres ministros (Julieta Brodsky, Jaime de Aguirre y la actual Carolina Arredondo).

“Ese recambio no es un hecho aislado ni anecdótico, es una señal evidente de una falta de conducción política y de problemas estructurales en la gestión de la cartera”, afirma el diputado Teao.

Además, sufrió la renuncia en 2023 de las subsecretarias Andrea Gutiérrez, Noela Salas y la seremi de las Culturas (RM) Alejandra Jiménez, todas acusadas de malos manejos; y de la poeta Gladys González del Consejo del Libro, por supuestos malos tratos.

También atravesó varias polémicas mayúsculas relacionadas con eventos internacionales, como la negativa inicial a ser invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, que terminaría con la salida de Jaime de Aguirre, o las acusaciones de falta de transparencia del proceso de selección en la Bienal de Venecia, que provocaron la renuncia de la secretaria ejecutiva de Artes de la Visualidad, Alessandra Burotto.

Otro tema es el legislativo. Principalmente había cuatro las leyes en cuestión: la ley de Artes Visuales (recién fue ingresada en enero); una ley que creara un Sistema Nacional de Financiamiento Cultural, que se planteaba junto con el Estatuto del Trabajador Cultural; una Ley de Archivos y una nueva Ley de Patrimonio Cultural. Solo aprobó la Ley de Artesanía, que no estaba contemplada en el programa.

A esto se suman problemas graves de gestión que fueron fiscalizados desde la citada Comisión de Cultura: denuncias y sumarios en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la crisis en el Ballet Folclórico Nacional (Bafona), la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y la crisis en Parque Cultural Valparaíso.

Presupuesto

En cuanto a la promesa de alcanzar el 1% del presupuesto, pasó de 0,3% en 2021 y llegó al 0,5% actual.

Esto permitió duplicar el presupuesto de los Fondos Cultura y financiar 13.638 proyectos artísticos por un total de $187.171 millones.

En el ámbito audiovisual, la autoridad triplicó el financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual, fortaleciendo un sector con alta capacidad de generación de empleo creativo y proyección internacional.

También aumentó en un 80% el presupuesto del Programa Organizaciones Culturales Colaboradoras, “dando más certezas y sostenibilidad a organizaciones con experiencia probada, creando la línea PAOCC de Larga Trayectoria para proyectos con más de 10 años con personalidad jurídica y trabajo probado”.

“Además, incorporamos por primera vez financiamiento directo y sostenible a 31 festivales, ferias y encuentros de trayectoria y cuadruplicamos el presupuesto del Fondo de Patrimonio Cultural, reforzando el resguardo y la puesta en valor del patrimonio”, celebran desde el ministerio.

Sin embargo, desde la oposición advierten que las cifras son engañosas.

“Si bien el presupuesto proyectado para 2026 crece 11,3% respecto del año anterior y supera los $549 mil millones, el problema no es solo cuánto se anuncia, sino cuánto se ejecuta. A septiembre de 2025 la ejecución acumulada alcanza 69,3%, y lo más preocupante es que las Iniciativas de Inversión apenas llegan a 11,4% y la Adquisición de Activos no Financieros a 38,3%”, afirma el diputado Teao.

Añade que el presupuesto 2026 muestra señales contradictorias: el Acceso al Patrimonio Cultural Público cae -12%; la Red de Bibliotecas Públicas disminuye -15,8%; la Protección del Patrimonio Indígena baja -4%; y los recursos para Sitios de Patrimonio Mundial retroceden -4,3%.

“Se habla de fortalecer el patrimonio, pero las cifras revelan retrocesos en áreas sensibles”, alerta.

Aciertos

Además, desde el Ministerio de las Culturas destacan la presentación de cinco políticas sectoriales –la Política Nacional Audiovisual, la Política Nacional de la Música, la Política Nacional de la Artesanía, la Política Nacional de las Artes Escénicas y la Política Nacional de las Artes de la Visualidad–, además de crear la primera Política de Educación Artística, Política de Educación Patrimonial y Política Nacional de Museos.

“Cada uno de estos instrumentos establece medidas y acciones para fortalecer y desarrollar sus respectivos ámbitos hacia el año 2030”, aseguran.

Asimismo, destacan la Estrategia Quinquenal Nacional 2024-2028 y 16 Estrategias Quinquenales Regionales.

Entre los aciertos, desde la SECH enumeran el apoyo a las organizaciones culturales colaboradoras, los puntos de cultura comunitaria y la recuperación de la anualidad del Premio Nacional de Literatura.

“Hubo esfuerzos por descentralizar recursos, fortalecer iniciativas regionales, apoyar espacios independientes y reconocer el trabajo de artistas y gestores que históricamente han sostenido el tejido cultural del país en condiciones precarias. Esa orientación es valiosa y trasciende a este Gobierno, porque deja un piso político y simbólico difícil de revertir”, destaca Mario Rojas.

Otros hacen un balance más crítico.

“Es evidente que hubo muchos errores de gestión, en general, algunos más evidentes, como los que nombras, y otros menos notorios, que se constataban en el día a día. Me imagino que fue la falta de experiencia. Pero también quizás hubo poca claridad desde el Gobierno respecto de hacia dónde querían dirigirse en cultura. Prueba de ello es que los perfiles de los ministros elegidos eran diametralmente opuestos entre sí. Además, pese a tener un programa de gobierno bien fundamentado y sólido en esta materia, se desatendieron medidas que estaban ahí y se agregaron nuevas, como el pase cultural, que eran una apuesta arriesgada”, concluye Bárbara Negrón.