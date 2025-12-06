Terremoto en Teatro Biobío

Presentado por:

¡Hola! Este viernes comenzó la Feria Pulsar en la Estación Mapocho, el encuentro más grande de la industria musical chilena. Ana Tijoux, Electrodomésticos y Joe Vasconcellos serán parte de la fiesta.

Además, hoy la directora polaca Barbara Dragan vuelve a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un concierto especial que cierra la temporada oficial del elenco, a las 19:30 horas, en la Gran Sala Sinfónica Nacional. Además estará el Cascanueces, que sumó una nueva función, mientras el próximo miércoles será el turno del concierto “Mujeres en la música” y el viernes estará el Concierto de Navidad, todo en el CEAC. Para regodearse.

Finalmente, les quería recomendarles el newsletter de salud Efecto Placebo de El Mostrador, de Silvia Peña Pinilla, que esta semana se pregunta cuántos años tiene tu cerebro.

También en esta edición: la visita de la directora de Teatro a Mil, Carmen Romero, a Madrid, la decadencia de la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) y los 90 años de Woody Allen.

Bonus track: la entrevista de Álvaro Mera de Cita de Libros al escritor cubano Leonardo Padura, a raíz de su más reciente libro.

1

CARMEN ROMERO EN MADRID

Durante el mes de noviembre, 23 espectáculos fueron parte del 43° Festival de Otoño en la ciudad de Madrid. Este año el foco estuvo puesto en América Latina.

La programación incluyó obras de danza y teatro de Argentina, México, Colombia, Uruguay, Chile, entre otros países, pero llevar las obras no fue aleatorio. La gestora cultural y directora de Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero, fue parte de la coproducción de dos: Historia de Amor, de la compañía chilena Teatro Cinema, y el proyecto de danza performance Ofrenda para el monstruo, de la uruguaya Tamara Cubas.

En Madrid, la directora de Festival Santiago a Mil conversó con Emilia Aparicio acerca de la importancia que tiene el teatro en Chile.

“Nuestro teatro es teatro que habla de los problemas sociales, denuncia o los pone en el tapete y es sobre no olvidar, entonces tú te vas enterando, por ejemplo yo, entre todas las cosas que quedaron de la dictadura, que todavía uno se siga asombrando, por las adopciones ilegales. Esto lo denuncia una obra de teatro en Chile”, expresó.

La nota completa sale el lunes en El Mostrador.

2

TERREMOTO EN TEATRO BIOBÍO

Noticia de último minuto: tras casi una década en el cargo, este jueves se informó la salida de Francisca Peró de la dirección ejecutiva del Teatro Biobío, en un ambiente ya de por sí enrarecido para el sector cultural regional por su enfrentamiento con las autoridades regionales y municipales de derecha, tras la elección de 2024, con el cierre del emblemático espacio Artistas del Acero como símbolo.

Según la información oficial, Peró se va por una decisión personal, en acuerdo con el directorio de la Corporación Teatro Regional del Biobío, “tras una transición trabajada conjuntamente”. Además, se anunció un concurso público para buscar a su reemplazante.

Lo cierto es que el Teatro Biobío recibió este año un duro golpe al ser excluido de la producción del festival REC, de parte del nuevo Gobierno Regional de derecha que asumió hace un año.

“Entiendo que ella dijo que son motivos personales. Pero no nos cabe duda de que esas razones tienen el contexto que se vive en la región, donde se están cerrando espacios culturales y desestabilizando el trabajo cultural en la región por parte del Gore Biobío”, manifestó Carlos Soto, líder regional de SIDARTE.

El sindicato de trabajadores del recinto también tuvo palabras elogiosas hacia Peró y señaló que esperaba que su sucesor o sucesora continúe su legado, junto con pedir tener un representante en el proceso de selección. Pero también advirtió de un “desgaste institucional”.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

FILSA, DE CAPA CAÍDA

Terminó una nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa), pero quedó claro, una vez más, que ya no es lo que era. Ya en 2019 publiqué una nota donde daba cuenta de su caída libre por la salida de las editoriales trasnacionales e independientes, y seis años después nada ha cambiado.

Uno de los problemas es el acceso: para entrar de viernes a domingo había que pagar $4.500, a diferencia de otros eventos, como la Furia del Libro o la Primavera del Libro, donde la entrada es gratis. Para las editoriales también estuvo difícil: un editor me comentaba que un puesto en la Estación Mapocho salía $900 mil, el triple que en la Furia o la Primavera.

Uno de los que le salió a pegar ahora fue Arturo Infante, exdirector de la Cámara Chilena del Libro, con una entrevista en The Clinic.

“Filsa es hoy un espacio más para vender libros, pero con costos altos de participación y público escaso, y tampoco es una propuesta cultural imperdible, por ello muchos prefieren abstenerse de participar”, fue una de las cosas que dijo.

Consulté en la Cámara Chilena del Libro, pero no quisieron comentar sus dichos. Hice consultas en el mundo editorial y solo hubo coincidencias con Infante.

“Es una feria que para nada prestigia ni ayuda a la actividad editorial en Chile. Han sido las pequeñeces de unos pocos, las ambiciones de liderazgo de otros, las que han provocado una atomización gremial de la industria. La absurda e injustificada división entre editoriales grandes y chicas –transnacionales vs. independientes–, como si el problema de falta de comprensión lectora y el bajo hábito lector no fueran un desafío para todos. Si a esto agregamos la nula política estatal para dotar a Chile de una feria digna y profesional, estamos en el peor de los escenarios”, me comentó Pablo Dittborn, uno de los pesos pesados del ambiente.

En términos parecidos se expresó Francisca Muñoz, directora ejecutiva de Editoriales de Chile.

“La Filsa hace años que dejó de ser una esperada fiesta literaria, donde era posible encontrarse con todos los representantes del ecosistema del libro, tanto de Chile como de otros países, y la ciudad se convertía por varios días en un importante escenario cultural. Los motivos para esto son diversos. Por nuestra parte, como Editoriales de Chile, dejamos de tener un stand colectivo por los altos costos que esto implicaba. Además, creemos que cobrar a visitantes por entrar al recinto, sin beneficios asociados, puede ser una barrera que condicione la participación de los públicos”.

La nota completa sale mañana domingo en El Mostrador.

4

BARBARA DRAGAN EN LA GRAN SALA

Tras una vitoreada dirección en los conciertos “Heroísmo y Destino” y “Ritos de Primavera”, Barbara Dragan vuelve a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, esta vez en un concierto especial que cierra la temporada oficial del elenco, este sábado a las 19:30 horas, en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Dragan posee una destacada trayectoria internacional, que la ha llevado a dirigir agrupaciones como la Orquesta Beethoven de Bonn, la Orquesta de Cámara de Lausana, la Orquesta Nacional de Francia y la Orquesta de París, entre otras.

El programa que dirigirá incluye obras singulares y excepcionales, abriendo con Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel de Richard Strauss, un vibrante poema sinfónico inspirado en el célebre pícaro medieval del mismo nombre. Su figura recorre el Sacro Imperio Romano entre bromas y críticas a los vicios de su época, elementos que Strauss transforma en una partitura llena de humor y dramatismo..

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

5

LOS 90 DE WOODY ALLEN

Soy un fan confeso de Woody Allen desde que comencé a ver sus películas en el Normandie y El Biógrafo en los años 90. Cómo olvidar Deconstructing Harry (1997) o la escena de Match Point (2005) en que me enamoré de Scarlett Johansson.

Mi sueño imposible es que filme una película en Buenos Aires, para retener para siempre la ciudad de la furia en su obra.

Pues bien, este cineasta ha cumplido 90 años. Ha ganado un par de Oscar, ha enfrentado sus polémicas, y sigue haciendo cine. De hecho, filmará en Madrid el próximo año.

En su trayectoria figuran 50 películas y su amor incondicional a Nueva York, su lugar natal.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

NUEVE AURAS

Y ya que hablamos de cine: hay varias películas que veo una y otra vez, y una es la argentina Nueve reinas (1999), del gran Fabián Bielinsky –que incluso tuve en VHS–, que narra la historia de dos estafadores, en un gran retrato de la cultura porteña. Debo haberla visto 10 o 20 veces, y algunos diálogos me los sé de memoria.

Por eso me alegró mucho que HBO Max estrenara la semana pasada Nueve auras, un documental sobre su creador que repasa los dos únicos largometrajes que filmó: el ya citado y El Aura(2005), ambos protagonizados por el incombustible Ricardo Darín.

En el documental, Darín, junto a Gastón Pauls y Leticia Brédice, no solo recorren el hotel donde filmaron la cinta, sino que también aparecen colegas del cine, además de la viuda y el hijo de Bielinksy, para hablar de un director que murió demasiado pronto, de un infarto en Brasil, a los 47 años. Imperdible para los fans de la película.

Puedes leer más al respecto en la nota de Página 12 AQUÍ.

7

GOMBEROFF Y EL AZAR

Este jueves se presentó el libro La tiranía del azar, del físico Andrés Gomberoff, autor del newsletter de ciencia Universo Paralelo de El Mostrador. En la obra recorre, junto a su colega argentino José Edelstein, la historia de la mecánica cuántica, a 100 años de la publicación de un artículo clave para su comprensión.

Gomberoff me comentó que el azar está en el centro de la teoría y que “lo está, además, en un sentido fundamental”.

“En ciencia siempre estuvimos acostumbrados al azar, pero era una medida de nuestra falta de información y precisión: al lanzar una moneda no conocemos con precisión las condiciones iniciales de su lanzamiento, su forma exacta ni las propiedades de la superficie en que caerá. Por eso es que no podemos predecir si saldrá caro o sello. Lo mismo con el pronóstico del tiempo”, explica.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

PATRÓN OCULTO DEL SOL

Un equipo del Departamento de Física de la U. de Chile identificó una señal de 22 años en la dinámica solar, usando análisis de redes complejas aplicadas a más de cuatro décadas de actividad, informó la Casa de Bello.

El hallazgo coincide con el ciclo magnético de Haley adquiere especial relevancia en el actual periodo de máximo solar, cuando aumentan las posibilidades de tormentas que pueden afectar satélites, comunicaciones y sistemas eléctricos en la Tierra.

Aunque el ciclo magnético de Hale de 22 años es un fenómeno conocido en la física solar, tradicionalmente solo se detecta mediante el estudio de la polaridad en los polos del Sol. Lo innovador de este trabajo es que el equipo logró identificar ese mismo ciclo utilizando un enfoque completamente distinto: el análisis de redes complejas construidas a partir de la secuencia de llamaradas solares emitidas desde distintas regiones activas.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

PADURA SE QUEDA EN CUBA

El escritor cubano Leonardo Padura conversó con Álvaro Mera, de Cita de Libros, acerca de su última novela: Morir en la arena.

El autor también abordó las difíciles condiciones de la Cuba actual, con apagones y basura en la calles de La Habana, y respondió a la pregunta de por qué no se ha ido del país: “Porque yo llegué primero”.

Entre otros aspectos, la obra “refleja una realidad cubana, donde la gente de mi generación se enfrenta a una jubilación que no les alcanza para vivir dignamente, pero yo quería mostrar las causas de todo esto, no solo sus consecuencias”.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– BALLET FOLCLÓRICO COPAYAPU EN COPIAPÓ

Chañarcillo, la veta de una historia olvidada es una propuesta de creación en danza folclórica con enfoque contemporáneo, que busca reactivar la memoria histórica del mineral de Chañarcillo.

Esta obra será presentada por el Ballet Folclórico Copayapu con su Elenco Juvenil este sábado, a las 18:00 horas, en la Sala de Cámara de Copiapó, con entrada liberada.

– ENCUENTRO FANZINERO EN VALPO

Este evento gratuito congrega a expositores de distintas regiones del país y tiene como eje central la muestra y exposición de fanzinotecas autogestionadas de la región (Maleta Alerce, La Finca, Comicteca Pilpilén y Aguja).

Además, cuenta con instancias de diálogo entre creadores de fanzines, lanzamientos, música en vivo, comida y talleres tanto de collage como de fanzine, así como otras áreas vinculadas al arte gráfico.

Se realizará este sábado, de 11:00 a 20:00 horas, en el Mercado Puerto (Cochrane 117).

Más información AQUÍ.

– TEATRO ALEPH EN MAULE

Una adaptación teatral y audiovisual de la autobiografía inédita del actor, dramaturgo, director y fundador de Teatro Aleph, Óscar “Cuervo” Castro –y de un posterior trabajo documental realizado por sus hijos en Chile–. Ese es el resultado de la obra Cuervo, pieza que indaga especialmente en un capítulo de ese testimonio inédito: el periodo en que su protagonista resistió como detenido en los campos de concentración de la dictadura chilena.

La obra, que además recorrerá Valparaíso y el Biobío, se presentará el próximo martes en el Teatro Abate Molina, Centro de Extensión de la Universidad de Talca, a las 19:00 horas.

Más información AQUÍ.

