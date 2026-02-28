Bolaño por Malkovich

Presentado por:

¡Hola! Se acaban febrero y el Festival de Viña, llega marzo y los niños vuelven a clases. ¡Ahora sí que comienza el año! Para este mes les tengo varias recomendaciones que desarrollo más abajo.

Una es la obra de teatro sobre Roberto Bolaño , protagonizada nada más y nada menos que por John Malkovich , subtítulos incluidos, en el Nescafé de las Artes.

Y la otra es una ópera que recupera la figura de Gordon Matta-Clark , hijo de Roberto Matta, con un particular montaje en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

La tercera es el encuentro de arte contemporáneo Ch.ACO-16 , que estará en Vitacura en 5.500 m², del 25 al 29 de marzo.

Además, en esta edición : el retorno de la estatua de Baquedano a Plaza Italia, el adiós al fundador de la radio Beethoven , y el descubrimiento de una nueva especie de pulpo por dos chilenos.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la dramaturga Manuela Infante a propósito de su obra Los huesos, que aborda el tema de la muerte a partir de una antropóloga especializada en la desaparición forzada.

1

BALANCE CULTURAL DE BORIC

Termina el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y es la hora de los balances, también en el mundo de la cultura.

Lo cierto es que tuvo varios traspiés , como los tres ministros de la cartera, la polémica con la Feria de Frankfurt o la Bienal de Venecia, además de los escasos avances legislativos. Y aunque muchos esperaban más de un Gobierno de izquierda, otros celebran.

“ Sin desconocer que hubo desaciertos y contradicciones, como en todo proceso gubernamental, el Presidente Boric actuó con una convicción clara: instalar la idea de la cultura como derecho, no como privilegio ”, me dijo Mario Rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas.

La nota completa sale próximamente en El Mostrador.

2

VUELVE BAQUEDANO

Sigue el tira y afloja con la estatua del general Baquedano: este miércoles el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó su regreso a Plaza Italia, a petición de la Municipalidad de Providencia.

Sin embargo, por cuestiones técnicas, el traslado demoraría de 12 a 15 días , según me informó un consejero.

Esto significa que quedaría para los últimos días del Gobierno de Gabriel Boric o los primeros del Presidente electo José Antonio Kast, que asumirá el próximo 11 de marzo.

La estatua compartirá espacio con una escultura de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral , que ya fue instalada.

Esta semana, además, siete miniaturas en yeso del plinto del monumento “El pueblo de Chile en honor al general Baquedano” fueron instaladas en Plaza Italia. La intervención, realizada por el escritor Matías Correa y el sociólogo Fernando Balcells, busca realizar un homenaje al plinto vacío y un gesto de restitución simbólica.

Más información AQUÍ.

3

CINETECA SE MUDA

En el cine nos reconocemos como país y, al respecto, cómo olvidar la películas que he visto en la Cineteca Nacional, como El edificio de los chilenos. Y ahora la Cineteca no solo sigue, sino que se agranda: la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, encabezó esta semana la firma del documento que oficializa la entrega en concesión del terreno donde se construirá y pondrá en marcha la nueva Cineteca Nacional de Chile, cuyo funcionamiento dependerá del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat).

En la instancia, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, junto al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, concretaron la entrega de la concesión de corto plazo del inmueble fiscal ubicado en Av. Matucana N° 573 al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la actividad también acompañaron la directora del Servicio del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo; el director de la Cineteca Nacional, Marcelo Morales; y María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria, que se ubica junto al terreno donde se emplazará la Cineteca.

Desde su fundación en 2006, la Cineteca funciona en el Centro Cultural La Moneda, en una superficie de 1.551 m².

El nuevo edificio, de aproximadamente 5.691 m², permitirá triplicar la capacidad de resguardo del patrimonio fílmico nacional y organizarse en tres grandes áreas: preservación (conservación, restauración, digitalización y archivo), programación y públicos (salas de cine, espacios experimentales, exposiciones, talleres y programas formativos) y administración.

4

BOLAÑO POR MALKOVICH

Como buen fanático de Roberto Bolaño, esto me voló la cabeza: el Teatro Nescafé de las Artes presentará el regreso a Chile del mundialmente conocido actor estadounidense John Malkovich, ahora con la obra El infame Ramírez Hoffman, con funciones el lunes 23 y martes 24 de marzo.

Tras debutar en nuestro país en 2012 con la obra The infernal comedy , el también productor y director de cine, reconocido además por actuar en más de 70 películas, entre estas El imperio del sol, En la línea de fuego, El hombre de la máscara de hierro , así como en Relaciones peligrosas , protagoniza a modo de narrador este aplaudido montaje (con proyección en pantalla de subtítulos en español) basado en textos del escritor chileno Roberto Bolaño.

El infame Ramírez Hoffman presenta a John Malkovich acompañado por un trío musical liderado por Anastasya Terenkova (una de las pianistas más importantes de la actualidad) para, durante 90 minutos, y como si fuera un filme de suspenso, transportar al espectador a un mundo de misterio y peligro.

Es una inquietante parodia sobre Ramírez Hoffman, un infame aviador-poeta (encarnado por el nominado al Oscar) que escribe poemas en el cielo mientras participa activamente del aparato represivo de la dictadura chilena.

Más información AQUÍ .

5

ÓPERA A MATTA-CLARK

Se trata de una obra del compositor Sokio que explora la vida y obra del artista chileno-norteamericano Gordon Matta-Clark, fusionando elementos electrónicos y clásicos para una experiencia inmersiva. A partir de textos del propio hijo de Roberto Matta y poemas de Natasha Tiniacos, esta producción de GAM entrelaza arte, arquitectura y memoria contemporánea. Se estrena el próximo 27 de marzo.

Concebida como un proyecto de largo aliento, Splitting/Absence propone una experiencia escénica situada en un territorio que entrelaza ópera, instalación y performance , alejándose deliberadamente de las formas tradicionales del género. La obra establece una relación menos “sagrada” con la ópera, privilegiando la experimentación, la fisicalidad de la voz y una dramaturgia abierta, en sintonía con el carácter radical y procesual del trabajo de Matta-Clark, según la reseña del centro cultural.

Inspirada en sus intervenciones – quien utilizó el corte, la fragmentación y la fisura como estrategias para revelar tensiones sociales inscritas en la ciudad –, la ópera traslada estos gestos al ámbito escénico y sonoro.

“Este enfoque permite que la obra se adapte a diferentes espacios, como los ofrecidos por contextos museísticos, acercándose a una experiencia de performance más cercana a la forma en que muchas de estas prácticas fueron concebidas y activadas originalmente en la década de 1970”, puntualiza su compositor, Sokio.

6

ADIÓS A FUNDADOR DE RADIO BEETHOVEN

Lo cierto es que entre tanto grito y letras destempladas, la radio Beethoven era un verdadero oasis en el dial, que muchos agradecimos. Por eso lamenté esta semana la muerte de Adolfo Flores, cofundador de la radio y académico del Instituto de Música UC. Tuvo un rol destacado en llevar la música clásica a distintas audiencias del país, según informó con acierto Visión Universitaria UC.

“ Despedimos con profundo pesar a Adolfo Flores Sayler, músico extraordinario, académico comprometido y uno de los grandes gestores culturales de nuestro país . Su aporte al desarrollo de la música en Chile, especialmente a través de Radio Beethoven, abrió caminos inéditos de acceso a la cultura para miles de personas ”, dijo Juan Carlos de la Llera, rector de la Universidad Católica.

“ Fue un hombre generoso, visionario y profundamente humano , cuyo legado permanecerá vivo en Chile, en nuestra comunidad universitaria y en todos quienes tuvieron el honor de trabajar y aprender junto a él ”.

Adolfo fue uno de los contrabajistas más destacados de su generación e integró algunas de las agrupaciones de cámara más relevantes del país, como el Sexteto Hindemith 76. También formó parte de la emblemática Orquesta de Cámara de la Universidad Católica hasta mediados de la década de 1970.

Más información AQUÍ.

7

MAYOR FOTO DE VÍA LÁCTEA

Un equipo internacional de astrónomos ha obtenido la imagen más grande capturada hasta ahora con el radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), una instalación operada por el Observatorio Europeo Austral (ESO) y sus socios en el desierto de Atacama (Chile), que muestra con detalle la región central de la Vía Láctea y su compleja red de filamentos de gas cósmico.

Los datos, obtenidos en el marco del programa ACES (ALMA CMZ Exploration Survey) y según ha informado ESO, revelan la llamada Zona Molecular Central (CMZ) de la galaxia, una región que abarca más de 650 años luz y que alberga densas nubes de gas y polvo alrededor del agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la Vía Láctea. Según ESO, es la primera vez que se explora con este nivel de detalle el gas frío de dicha zona, informó Europa Press .

El mosaico, resultado de combinar múltiples observaciones individuales, tiene en el cielo una longitud equivalente a tres lunas llenas puestas en fila. El sondeo ha permitido detectar docenas de moléculas diferentes en el gas molecular frío de la región , por ejemplo, compuestos simples como el monóxido de silicio o sustancias orgánicas más complejas como el metanol, la acetona o el etanol.

“Es un lugar de extremos, invisible a nuestros ojos, pero ahora revelado con extraordinario detalle”, ha expresado uno de los astrónomos de ESO en Alemania e integrante del equipo que ha realizado los descubrimientos, Ashley Barnes, quien también ha señalado que este se trata del “único núcleo galáctico lo suficientemente cercano a la Tierra como para que lo estudiemos con tanto detalle“.

Más información AQUÍ.

8

PULPO CHILENO

Los investigadores Christian Ibáñez y María Cecilia Pardo, académicos del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello (UNAB), descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas perteneciente al género Graneledone. El hallazgo fue recientemente publicado en la revista científica Journal of Marine Science and Engineering.

“ La última vez que se había descrito una especie nueva de Graneledone fue hace más de 25 años ”, señaló Christian Ibáñez. “ Con este descubrimiento, el género pasa a contar con 11 especies reconocidas a nivel mundial, lo que subraya la importancia del Pacífico suroriental como reservorio de biodiversidad marina ”, agregó.

Para ambos científicos, haber sido parte de este proceso fue profundamente emocionante .

“Es una experiencia que combina asombro, por la biodiversidad que se revela; humildad frente al misterio del mar; y el orgullo de contribuir al conocimiento científico y a la comprensión de nuestro planeta”, expresó María Cecilia Pardo.

Más información AQUÍ.

9

OBRA DE MANUELA INFANTE

La directora Manuela Infante presenta la obra Los Huesos, que se estrenará el 12 de marzo en el Teatro Principal del Centro Cultural Matucana 100. El montaje surgió a partir de la petición de una antropóloga forense sudamericana que trabaja identificando víctimas de desaparición forzada en todo el mundo.

El montaje, que será protagonizado por Marcela Salinas, se pregunta si es posible que los muertos nos hablen a través de la música , convirtiendo la escena en un espacio para imaginar otras formas de diálogo con lo que persiste más allá de la muerte.

Emilia Aparicio conversó con Infante.

“ Uno pensaría que estas personas cuando empezaron a desarrollar su trabajo de antropología forense trabajaban en función del ‘nunca más’. Y en los 90 era un proyecto que se pensaba que estaba sujeto, condicionado a esa contingencia. Sin embargo, lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Es que cada vez hay más situaciones en las que hay desaparición forzada . Incluso nos contaba la antropóloga que se puede leer la migración como desapariciones ”, fue una de las cosas que le dijo.

La entrevista completa sale este domingo en El Mostrador.

10

PANORAMAS REGIONALES

– BECAS DE ARTE EN ANTOFAGASTA

SACO está entregando 15 becas con cobertura total o parcial de la mensualidad de la tercera edición del diplomado Microcuradurías.

El equipo docente este año esta compuesto por 22 profesionales de 10 países: Chile, Bolivia, Paraguay, Polonia, España, Brasil, Argentina, Alemania, Uruguay y México.

Más información AQUÍ .

– FESTIVAL PANGUE EN VALPARAÍSO

Museo Arte Al Límite presenta Festival Pangue 2026, que en su segunda versión trae una selección de videos con convocatoria abierta a más de 12 países latinoamericanos.

Entre estos países se encuentran: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.

Más información AQUÍ .

– LANZAMIENTO DE LIBRO SOBRE EXILIO EN CONCEPCIÓN

Este sábado se presentará en Concepción el libro Crónicas del exilio , de Gabriel Reyes Arriagada. El autor es el actual secretario de la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos, ex prisionero político que vivió el destierro en México.

Son crónicas escritas en el periodo 2023-2025 y publicadas en el diario electrónico local Tribuna del Bío Bío , que ya no existe.

Más información AQUÍ .

