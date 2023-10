Artículos destacados 06102023

Viaje a China

Al actual Gobierno le ha resultado particularmente difícil entender que en la diplomacia global la cortesía y el respeto de la autonomía de los Estados, el cumplimiento de los acuerdos y la existencia de foros globales en donde encauzar los problemas complejos, pesan tanto o más que otros factores. El marco de la visita del Presidente Gabriel Boric a China no tiene –ni tiene por qué tener– agenda de DDHH, e instalar interrogantes con improvisaciones sobre este tema solo pone en riesgo el éxito de la misión de ampliar los lazos e intercambios y conseguir inversiones. Es de esperar que la gira sea un éxito, en beneficio de todos los chilenos. El gigante asiático espera al mandatario chileno.

Embajadora de EEUU: “Biden centra los derechos humanos en su política exterior”

Esta semana, la residencia de Estados Unidos en Chile pasó a llamarse Residencia Harry Barnes o Casa Barnes, en honor al exembajador, quien jugó un rol importante durante su estadía en el país entre 1985 y 1988, en plena dictadura. Apodado “Harry el sucio” por Pinochet, después de haber presentado sus cartas credenciales al dictador, nunca volvió a ser recibido en La Moneda, y asistió al funeral de Rodrigo Rojas de Negri, el joven fotógrafo de 19 años que fue quemado vivo por una patrulla militar junto a Carmen Gloria Quintana, en una manifestación en 1986. La embajadora y exvicepresidenta ejecutiva de Programas Globales de la Fundación Obama, Bernadette Meehan, conversó con El Mostrador.

Diputados exponen nudos críticos en la tramitación del veto a Ley de Usurpaciones y Presupuesto 2024

Los diputados Jorge Guzmán (Evópoli) y Gael Yeomans (CS), abordaron el inicio de las discusiones en el Congreso tras el ingreso del Presupuesto 2024 y el veto a la Ley de Usurpaciones. Temas que tensionan los ánimos en medio de cifras poco alentadoras para nuestra economía y un complejo manejo de la agenda de seguridad por parte del gobierno. Revive un nuevo capítulo de La Semana Política.

Las líneas de defensa que respaldan a la jefa del Minsal

Diputados oficialistas anuncian estudios para una posible acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, al mismo tiempo que el Gobierno ha impulsado el área con el mayor aumento presupuestario. A la espera de que la Corte Suprema defina la prórroga para cumplir con el fallo en contra de las isapres, y ante las manifestaciones de funcionarios de la salud por el fin de la alerta sanitaria, la titular del Minsal, quien no tiene afiliación política partidista y posee un escaso apoyo en dicho ámbito, sí cuenta con avales dentro del oficialismo e incluso en la oposición.

Oficialismo aprieta los dientes y decide seguir bregando por la nueva Constitución

El Consejo Constitucional despachó su primer borrador que será entregado a la Comisión Experta. Frente a la disyuntiva de tratar de mejorar un texto que quizá terminen votando en contra o comenzar desde ya a abstenerse, consejeros y expertos decidieron seguir adelante, teniendo en cuenta que en muchos existe el temor de que la Nueva Constitución termine siendo aprobada.

Marcos Kulka: “El hidrógeno verde puede ser tan grande como el cobre o litio para Chile”

El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno asegura que no es una fantasía que la industria pueda generar US$ 20 mil millones en inversiones en 10 años, US$ 8 mil millones anuales en exportaciones y aportar en un 25% a la reducción de emisiones que Chile necesita para cumplir con la meta de ser carbono neutral en los próximos 25 años. Kulka explica que tenemos grandes ventajas comparativas y que lo único que falta son incentivos del Estado para destrabar los cuellos de botella, a fin de aprovechar la ventana de oportunidad. Revive un nuevo capítulo de La Mesa.

Ministra Orellana: “El presupuesto crece en 1,7 % para enfrentar la violencia contra las mujeres”

Con énfasis en el empoderamiento de la autonomía física y económica de las mujeres, un nuevo abordaje de los programas enfocados en la violencia de género y el fortalecimiento de espacios de promoción educativa, el Presupuesto 2024 para los organismos dedicados a la mujer y la equidad de género aumentó en un 1,7% en comparación con el año pasado. La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, dio detalles sobre el presupuesto, sus impresiones respecto del primer borrador extraoficial de nueva Constitución y si estaría dispuesta a abandonar su cargo, dado que su nombre ha sonado para disputar la alcaldía de La Florida en las elecciones de 2024, en entrevista con El Mostrador Braga.