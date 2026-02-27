Artículos destacados 27022026

Entre Trump y Pekín

El embajador de Chile en Estados Unidos enfrenta una encrucijada diplomática entre las tensiones con Washington y las oportunidades comerciales con China, debiendo navegar prioridades conflictivas en política exterior, según este artículo.

Kast “pisando huevos” por el Cablegate

El gobierno de José Antonio Kast reforzó la coordinación interna para responder al impacto del llamado “Cablegate”, tratando de contener repercusiones políticas y diplomáticas sin generar más tensiones, como detalla esta nota.

Kast busca embajador en China

El Ejecutivo busca un perfil con trayectoria para ocupar la embajada en China, en un contexto donde la relación con Beijing es clave tanto en comercio como en geopolítica, indica este artículo.

La hermandad de Trump que presionará a Kast

La organización “Shield of the Americas”, con vínculos cercanos a Donald Trump, se perfila como una red de presión que podría influir en la política exterior y en la agenda del gobierno de José Antonio Kast, según esta nota.

Kaiser aclara: por qué el PNL no entra al gobierno

El diputado Diego Kaiser explicó que el Partido Nacional Liberal (PNL) decidió no participar en el gobierno de José Antonio Kast, argumentando que no responde a un gesto impulsivo sino a una decisión estratégica del partido, según este artículo.

Fashion emergency: el truco publicitario de SQM y CMPC

Las empresas SQM y CMPC lanzaron campañas con elementos llamativos que algunos analistas califican de “fashion emergency”, estrategias publicitarias que buscan recuperar imagen frente a desafíos reputacionales, como describe esta nota.

Más allá del cable: San Antonio abre un frente geopolítico

El avance estratégico del puerto de San Antonio en la agenda chilena no se limita al impacto del “Cablegate”, sino que abre un nuevo frente en el tablero geopolítico regional y global con implicancias económicas, señala este artículo.