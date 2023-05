Artículos destacados 26052023

¿Dónde está el centro?

El tema de la semana. Las declaraciones de la presidenta del PPD intentaron provocar e incitar a su sector a ubicarse en el centro, para hablarles a las mayorías y no a las minorías o “monos peludos”. Diversos académicos y parlamentarios consideran que la votación del 7 de mayo pasado demostró que el centro político no está teniendo buen rendimiento electoral. Una de las razones para esta poca atracción que generaría la moderación es que el electorado no estaría en búsqueda de un domicilio político, sino que de líderes que le entreguen soluciones a sus problemas cotidianos. El caso Piergentili y la desaparición del centro político.

Girardi: “Hay varios liderazgos para la nueva etapa”

Guido Girardi cree que Chile puede salvar al planeta, pero no sabe quién puede salvar al PPD. Entrega una larga lista de posibles nombres para conducir la colectividad: Francisco Vidal, Ricardo Lagos Weber, Nicolás Eyzaguirre, Jaime Quintana, Ximena Órdenes, Loreto Carvajal, Nicolás Navarrete y Helia Molina. Además, el principal líder o mandamás del PPD explica en esta entrevista qué quiso decir la presidenta del partido, Natalia Piergentili, cuando señaló que había que dejar de hablarles a “los monos peludos”.

Experto PS: “Una Constitución no es para quedar contentos”

Más allá de las diferencias que puedan tener las fuerzas políticas en aspectos puntuales del anteproyecto constitucional, el miembro de la Comisión Experat, Gabriel Osorio, pone el acento en el desafío que supuso llegar a acuerdos políticos inéditos, antes improbables, como consensuar un texto constitucional que, esta semana, sorteó con éxito el primer plenario, con la aprobación del artículo que consagra a la dignidad humana como la base del derecho y la justicia, y que es el pilar para un Estado social y democrático de derecho. A su juicio, el único objetivo realmente importante, tanto para la Comisión Experta como para el Consejo Constitucional, es presentarle al país un texto aprobable.

Cuenta Pública

Este jueves 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric realizará su segunda rendición de cuentas ante el Congreso. Allí, por primera vez tendrá que informar sobre los avances que se han concretado bajo su gestión. Los timoneles de los partidos oficialistas anticiparon que el discurso del Presidente de la República tendrá un “carácter ciudadano” y en La Moneda señalan que será prioridad mostrar logros concretos. Las circunstancias han hecho que el Mandatario tenga como dos de sus principales logros el buen manejo de la economía y el despliegue de una intensa agenda de seguridad, temas que habrían sido motivo de orgullo en la Cuenta Pública de un Gobierno de derecha. Se viene la Cuenta Pública menos frenteamplista del Presidente Boric.

Nudos críticos: deuda histórica y condonación del CAE

Los académicos y expertos en educación, Ruth Arce (UDP), Carlos Guajardo (UCEN), y Fabián Guajardo (UNAB), abordaron las materias pendientes en la agenda educacional del Gobierno, de cara a la Cuenta Pública. Respecto a la viabilidad de cumplir con el plan de condonación del CAE, el académico de la UNAB e investigador de Nodo XXI, señala que es una demanda “que sigue estando muy activa en las familias”. En esa línea, Arce agrega que “en la agenda tiene que estar el sentido de justicia y equilibrio entre los distintos actores para darle pronta solución y así deje de ser un tema de agenda”. En tanto, para Carlos Guajardo, estos temas pendientes requieren de un “plan justo, progresivo, y gradual”. Revive un nuevo capítulo de La Semana Política.

El avance chino: “Busca garantizar acceso a productos estratégicos y seguridad alimentaria”

El analista geopolítico español Juan Pablo Cardenal, hace hincapié en que China no tiene agua ni terreno cultivable y América Latina tiene ambos. Explica que el gigante asiático usa el poder económico de su capitalismo de Estado para generar relaciones de dependencia y se aprovecha de la debilidad institucional y económica de las democracias de la región. Cardenal afirma que China no tiene ambiciones geopolíticas de poder hegemónico, “simplemente busca un orden internacional que sea más seguro para sus intereses”, y América Latina es parte clave de dichos intereses. El avance chino fue el tema en La Mesa.

Denuncias por acoso callejero se cuadruplicaron

El Observatorio Contra el Acoso en Chile (OCAC) define el acoso como prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en espacios públicos. En 2018, antes de que se promulgara la ley, la encuesta Cadem mostró que más del 82% de mujeres había sido víctima de acoso callejero. El Mostrador Braga pudo acceder, a través de una solicitud realizada al Ministerio Público, a la cantidad de denuncias que se realizaron desde marzo del 2022 hasta abril del presente año, dando un total de más de dos mil denuncias. Los detalles aquí.