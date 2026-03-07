General Baquedano y Gabriela Mistral: juntos pero no revueltos en Plaza Italia

Presentado por:

¡Hola! ¿Cómo llegaron a marzo? Espero que bien. Veremos qué nos depara el nuevo Gobierno. Ich bin gespannt.

A los amantes de la ópera les cuento que este viernes y sábado podrán ver dos obras clásicas, La Cenicienta de Rossini y Così fan tutte de Mozart, adaptadas a tiempos contemporáneos y con funciones al aire libre, en la comuna de Lo Barnechea.

Además la próxima semana se inaugurará en el Museo de la Memoria la exposición Comprométase con CHILE. Transmutar el compromiso amoroso por un fin patriótico, de la artista Milena Moena Moreno.

Esta muestra revisita y analiza los archivos de la campaña homónima impulsada en los primeros días de la dictadura cívico-militar, por la Junta Militar, Círculo de Publicistas y medios de difusión del país. La iniciativa promovía la donación de anillos de matrimonio y otras joyas de oro como gesto de compromiso patriótico para contribuir a la economía nacional, en el marco de la denominada “Reconstrucción Nacional”.

Y como Santiago no es Chile, en Valdivia este sábado habrá cantoras populares, narración oral, danza contemporánea, artesanía viva y talleres abiertos a toda la comunidad en el Festival SuReal: 6° Encuentro de Cultoras de Los Ríos, en el Espacio Mercado Estación, con entrada gratuita para todo público.

Además, en esta edición: la titánica muestra de una artista chilena en Nueva York, la inauguración de la nueva Plaza Italia y la relación entre los neandertales y las mujeres sapiens.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a la actriz Paula Dinamarca por su participación en la cinta La misteriosa mirada del flamenco, nominada a los Premios Goya otorgados el sábado pasado.

1

GEOPOÉTICA

El domingo 15 de marzo se estrenará Geopoética, una nueva miniserie documental, que propone una relectura contemporánea de grandes obras de la literatura universal a partir de su vínculo y conexión con distintos lugares de Chile. La producción será exhibida por la señal de TV+ los sábados y domingos, a las 18:30 horas, y ofrece un cruce entre literatura, territorio e identidad cultural.

La miniserie antológica aborda cuatro libros fundamentales de la literatura universal y su conexión con diversos territorios de Chile: Robinson Crusoe (1719), de Daniel Defoe , relacionado con el Archipiélago de Juan Fernández; La Araucana (1569-1589), de Alonso de Ercilla , con Concepción y Lanalhue; Recuerdos del pasado (1882), de Vicente Pérez Rosales , íntimamente conectado con la zona de Valdivia y Llanquihue; y finalmente Moby Dick (1851), de Herman Melville , novela inspirada en un cachalote albino que rondaba la isla Mocha, frente al golfo de Arauco, durante el siglo XIX.

Cada capítulo combina testimonios de lectores apasionados de estos libros clásicos, junto a voces de reconocidos historiadores, escritores y especialistas. La miniserie considera recreaciones de estas historias mediante ilustraciones animadas y recorre más de 35 locaciones en Chile y el extranjero.

Entre los entrevistados figuran influyentes voces de la cultura, como son el escritor mexicano Juan Villoro , los Premios Nacionales de Historia Rafael Sagredo y Jorge Pinto , la escritora Patricia Cerda , así como el especialista en geopoética Miguel Laborde , entre muchos otros.

, los , la , así como el , entre muchos otros. Emilia Aparicio conversó con Francisco Greene, el director de la serie .

. “El proyecto nace del amor por la lectura, por los libros en particular, digamos clásicos. Fue una invitación a releer estos clásicos. Soy un buen lector, entonces siempre me pareció interesante esta conexión entre territorio y ficción, y cómo las ficciones de alguna manera van conformando y modelando el paisaje cultural de un lugar. Entonces, por ejemplo, a la hora de filmar estábamos buscando ciertas huellas geopoéticas que tienen que ver con la toponimia”, fue una de las cosas que le dijo.

La entrevista completa sale este domingo en El Mostrador.

2

CHILENA RECREA TITANIC

Una artista chilena, Claudia Bitrán, inauguró una exposición en Nueva York vinculada a la icónica película Titanic.

El proyecto, llamado Titanic, A Deep Emotion, es un viaje por la creación del remake de la omnipresente megaproducción hollywoodense de James Cameron.

de la omnipresente megaproducción hollywoodense de James Cameron. Se trata de un montaje que “incluye la exhibición multicanal a 3 pantallas de la producción de Bitrán (animación, pinturas, performance en vivo, coreografías, entre otros) y una puesta en escena con la ambientación, utilería y los bocetos que fueron usados durante el proceso de producción de esta obra multidisciplinar”, según una reseña del Centro Cultural Matucana 100, donde se exhibió en 2024.

“Yo siempre interpretaría a Rose. Trabajaría sin presupuesto. Trabajaría con materiales reciclados y haría todos los efectos especiales a mano. Todo el elenco cambiaría constantemente, para así poder filmar en Chile y Estados Unidos”, detalló la artista en The Clinic.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

3

¿NUEVA PLAZA ITALIA?

Este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, acompañado de las principales figuras de su Gobierno.

El evento fue todo un hito en medio de la batahola por el retorno al lugar de la estatua del general Manuel Baquedano , gravemente dañada en medio del estallido social del 18 de octubre de 2019.

, gravemente dañada en medio del estallido social del 18 de octubre de 2019. La semana pasada, el Consejo de Monumentos Nacionales visó el retorno de la figura al lugar , tras las gestiones del alcalde de la comuna de Providencia, Jaime Bellolio (UDI). Su presencia en la inauguración fue tácita, silenciosa, porque aunque tiene reservado su sitial, esta no alcanzó a instalarse antes de la ceremonia.

, tras las gestiones del alcalde de la comuna de Providencia, Jaime Bellolio (UDI). Su presencia en la inauguración fue tácita, silenciosa, porque aunque tiene reservado su sitial, esta no alcanzó a instalarse antes de la ceremonia. La polémica por la estatua del militar –instalada durante la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo– lleva varios años, especialmente por el papel de Baquedano en la así llamada Pacificación de La Araucanía, en medio de la reivindicación de los pueblos originarios durante la revuelta. Aunque lo cierto es que Baquedano, además de vencedor en la Guerra del Pacífico, al final de la guerra civil de 1891 también entregó el poder a los congresistas para evitar que siguiera el derramamiento de sangre.

El retorno de la estatua ecuestre de Baquedano sería equilibrado con la instalación de un monumento a la poeta Gabriela Mistral, en donde el Presidente Boric encabezó el acto de inauguración. Sin embargo, la polémica está lejos de terminar.

4

MACRON DESTACA A NERUDA

El pasado martes, por la noche, el presidente Emmanuel Macron se dirigió a la ciudadanía francesa. En su escritorio, el mandatario galo exhibió de forma destacada un libro de Pablo Neruda, Résider sur la terre, según destacaron desde la Fundación Neruda.

El medio Le Parisien, para ahondar en el tema, consultó a la académica Montserrat Pavez, experta en la obra de Pablo Neruda y doctora por la Universidad de Poitiers.

y doctora por la Universidad de Poitiers. La obra es “muy compleja, quizás la más críptica”, explica la experta. “Representa una visión poética del mundo como un lugar hostil, fragmentado y desprotegido”. Un poco como nuestro mundo actual , señalan desde la fundación.

, señalan desde la fundación. “En este mundo, el sujeto, como en la obra de Neruda, se siente perdido, desorientado y confrontado con la violencia”, añade la académica. “No existen estructuras sólidas que lo protejan, ningún marco estable ni tranquilizador”, subraya.

Hay que recordar que el año 2024, durante una visita a nuestro país, el presidente francés visitó La Chascona, la casa-museo del poeta en la comuna de Providencia.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

5

REVIVE EL GAM

Tras varios años de abandono, este lunes fue anunciada la reanudación de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral, que lleva casi diez años en el limbo.

Se trata de un proyecto anunciado en 2010 por la entonces Presidenta Michelle Bachelet , que quedó interrumpido tras la quiebra de la constructora española ECISA.

, que quedó interrumpido tras la quiebra de la constructora española ECISA. Con una inversión superior a los cien millones de dólares, se espera concluir, ahora sí, con una obra que incluirá una sala de música única en su tipo, y que podría ser inaugurada por el Presidente José Antonio Kast.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

HALLAZGO ARQUEOLÓGICO EN SANTIAGO

Tras su apertura, que se estima sea durante marzo de este año, los usuarios y vecinos del nuevo Centro de Salud Familiar Erasmo Escala, en la comuna de Santiago, podrán apreciar en el ingreso una histórica bóveda del siglo XX, a través de un piso vidriado que conectará simbólicamente el Santiago antiguo con el actual.

Se trata de una bóveda de cañón de comienzos del siglo XX, perteneciente al antiguo alcantarillado de Santiago , que atravesaba ductos de agua que en su momento distribuían el recurso hídrico a gran parte de la ciudad.

, que atravesaba ductos de agua que en su momento distribuían el recurso hídrico a gran parte de la ciudad. Este descubrimiento obligó a detener la construcción por dos años, entre 2016 y 2017, mientras se ejecutaba un proyecto de conservación en el lugar, que fue supervisado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Gracias a esta intervención, el hallazgo fue preservado e integrado al diseño definitivo del Cesfam.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

MUJER SAPIENS Y NEANDERTAL

Según los resultados de una nueva investigación, los hombres neandertales y las mujeres sapiens tenían una particular inclinación a aparearse. Los machos sapiens, en cambio, no solían aparearse con las neandertales.

Eso explicaría el rastro genético que el cruce entre el Homo sapiens y el neandertal habría dejado tanto en nuestra especie como en la de esta última . Y prueba que ambas especies no eran biológicamente incompatibles (o el ADN no habría sobrevivido en sus cromosomas X). Para los autores, la explicación más plausible es el cruce entre especies con sesgo sexual.

. Y prueba que ambas especies no eran biológicamente incompatibles (o el ADN no habría sobrevivido en sus cromosomas X). Para los autores, la explicación más plausible es el cruce entre especies con sesgo sexual. En su análisis, el equipo encontró una abundancia de ADN humano moderno en el cromosoma X de los neandertales, justo lo contrario de lo que se observa en sapiens.

El flujo genético “se produjo predominantemente entre machos neandertales y hembras humanas anatómicamente modernas”, explicó Alexander Platt, investigador científico sénior del estudio.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

VIDA INTERNA DEL SOL

Científicos de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y la Universidad de Yale (Estados Unidos) han analizado más de 40 años de datos astronómicos para descubrir evidencia de que la estructura interna del Sol cambia sutilmente de un mínimo del ciclo solar al siguiente.

Al publicar sus hallazgos en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society revelan que, incluso, pequeñas diferencias en la actividad magnética solar producen cambios detectables dentro del Sol.

Cada 11 años, el Sol pasa por un ciclo de actividad magnética y está más tranquilo durante el “mínimo solar”: menos manchas solares, campos magnéticos más débiles y una superficie más uniforme.

Utilizando observaciones de seis telescopios ubicados en todo el mundo, conocidos como la Red de Oscilaciones Solares de Birmingham (BiSON), los astrofísicos analizaron lo que sucede dentro del Sol durante cuatro de sus períodos más tranquilos entre los ciclos solares 21 y 25.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

CHILE EN EL GOYA

La misteriosa mirada del flamenco fue parte de los Premios Goya, que se entregaron el pasado sábado, donde compitió como Mejor Película Iberoamericana.

A propósito de la cinta, Emilia Aparicio conversó con Paula Dinamarca, la actriz que interpreta al personaje de Mamá Boa en la película de Diego Céspedes.

en la película de Diego Céspedes. “Para mí como actriz es gratificante decirte que al fin este país está valorando un poco, no digamos del todo, sino que un poco, el trabajo de los actores de la corriente natural, que está valorando también el trabajo de los actores pobres, el trabajo de los actores que no somos visibles ni que estamos en esta élite de artistas”, fue una de las cosas que le dijo.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– METALLICA SINFÓNICA EN COPIAPÓ

El concierto “Metallica Sinfónica”, de la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó, se presentará el viernes 13 de marzo, a las 20:00 horas, en el sector Bandera del Parque Kaukari.

Se trata de un espectáculo al aire libre que reunirá a más de 40 músicos junto a la banda Disposable Heroes, en un cruce entre la fuerza del metal y la sonoridad orquestal, pensado para toda la comunidad.

– TALLERES DE TEATRO Y CANTO EN VALPARAÍSO

Un taller de teatro y otro de canto presenta la Compañía de Teatro Escuela ILUcION en el Centro Cultural IPA.

Los talleres tienen por finalidad promover y motivar la expresión artística en cada una de sus formas, contribuyendo a una formación integral mediante la entrega de las herramientas necesarias para canalizar el talento presente en cada persona.

Más información AQUÍ.

– PERFORMANCE EN TOMÉ

Trece artistas del Biobío, Santiago y Buenos Aires, se situarán desde el 25 al 28 de marzo en Tomé para participar en la segunda versión del Encuentro de Performance “Territorio Espacio Vivo (TEV)”.

Provenientes de las artes visuales, la danza, el butoh, el teatro y la poesía, se presentarán en distintos sectores de la comuna, conformando tres rutas cartográficas (una para cada día de actividades), que buscan visibilizar el valor cultural, patrimonial, medioambiental y comunitario del territorio, así como las tensiones sociales y políticas que lo atraviesan.

Más información AQUÍ.

