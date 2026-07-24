Artículos destacados 24072025

Fuego amigo en medio del temporal

Los senadores Gahona (UDI), Walker (D) y Longton (RN) analizaron la respuesta estatal ante la tragedia del temporal. Gahona valoró el despliegue, pero exigió celeridad sin burocracia. Walker criticó el diseño centralista de Senapred y pidió mayor protagonismo municipal y regional. Longton coincide. Revisa el análisis completo.

Megarreforma tropieza en la última valla

La Moneda evitó una derrota segura al retirar la urgencia después de perder apoyos clave en el Senado. La reforma estrella de Kast quedó varada hasta agosto, pese al intento oficialista por cerrarla antes del receso regional. Conoce las razones del aplazamiento.

María Pía Silva, el voto dirimente

La oposición llevó al Tribunal Constitucional su última ofensiva contra la megarreforma económica del Gobierno. Los requerimientos serán una de las primeras pruebas para la nueva presidenta del TC, María Pía Silva, cuyo voto dirimente podría resultar decisivo. Lee las claves de la disputa constitucional.

Fernández Larios en EEUU, “un número”

El exagente de la DINA enfrentará una audiencia migratoria el próximo 5 de agosto, en Miami. Peter Kornbluh, investigador estadounidense, señala que Fernández Larios ya no cuenta con la protección de antaño y que hoy forma parte de la cuota de inmigrantes que busca expulsar el ICE. Todos los antecedentes del caso, aquí.

¿Puede la IA cerrar una venta sin una persona?

Gabriel Cid, cofundador de Nexor, la startup que desarrolla agentes de inteligencia artificial capaces de automatizar procesos de ventas, aborda uno de los grandes dilemas de esta tecnología: cuánto empleo puede llegar a reemplazar. Revisa la entrevista completa en un nuevo capítulo de La Mesa.

“Escucha su corazón”

El Mostrador revisó las normas citadas por la iniciativa del diputado Urruticoechea y constató que, aunque algunos estados obligan a hacer audible la actividad cardíaca, permiten que la paciente se niegue a escucharla. El proyecto chileno, en cambio, condicionaría la prestación a que efectivamente lo haga. Revisa todos los antecedentes en un nuevo capítulo de Punto por Punto.