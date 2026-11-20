Las mejores casas de apuestas en Chile no destacan todas por lo mismo. En este ranking de las mejores casas de apuestas en Chile 2026 comparamos once operadores según sus bonos, requisitos de apuesta, depósito mínimo, métodos de pago y experiencia desde el celular.

Hemos revisado sus promociones actuales para ayudarte a identificar cuál encaja mejor con la forma en que apuestas.

Las mejores casas de apuestas en Chile en 2026

Nuestra selección de casas de apuestas en Chile reúne perfiles bastante diferentes. Esto es lo que puede aportar cada una:

Betano: varias ofertas de bienvenida y un bono sin depósito de $5.000 CLP. Jugabet: paquete de cinco depósitos con hasta 275% y extras. 1xBet: cuatro bonos progresivos y una oferta de bienvenida específica de casino. Betinia: 125% hasta $500.000 CLP en el primer depósito y pago anticipado en fútbol. bet365: promoción más pequeña, pero con un funcionamiento sencillo. Novibet: rollover bajo (x5) y apuesta gratis en deportes. MiCasino: depósito mínimo de $1.000 CLP y bono para deportes y casino en la misma cuenta. Melbet: destaca especialmente por el tamaño de su paquete de casino. Stake: 200% hasta USD 2.000 para quien priorice un bono elevado. 1win: mejores porcentajes de bonificación si utilizas criptomonedas. Coolbet: rollover x10 que solo aplica al bono y con 30 días para completarlo.

Tabla comparativa de casas de apuestas

Al comparar los mejores sitios de apuestas, no te fijes únicamente en la cifra máxima anunciada. En las mejores casas de apuestas Chile también importan el depósito mínimo, el rollover y las cuotas exigidas para liberar los mejores bonos de bienvenida.

Casa Bono de bienvenida Depósito mínimo Rollover y cuota App Código Betano 100% hasta $200.000 CLP + hasta $20.000 CLP en apuesta gratis $5.000 CLP x10 sobre depósito + bono; >1,65 Android/iOS BETMAXCL Jugabet Hasta 275% / $1.500.000 CLP + hasta $100.000 CLP en apuestas gratis $5.000 CLP Primer tramo x7; 1,80 simples / 1,60 combinadas Android JUGATOP 1xBet Hasta 300% / $455.000 CLP en 4 depósitos $800 CLP x5 primer tramo; x8 siguientes; combinadas 3x1,40 Android/iOS 1XBETHOY Betinia 125% hasta $500.000 CLP en el primer depósito $5.000 CLP x10 sobre depósito + bono; 1,80 simples / 1,50 combinadas Web móvil MOVESB bet365 100% hasta USD 30 en créditos de apuesta USD 10 Créditos desde cuota 1,20 Android/iOS Obtener código Novibet 100% hasta $100.000 CLP + $10.000 CLP en apuesta gratis $10.000 CLP x5 sobre depósito + bono; 1,50 Android/iOS NBMAXCL MiCasino 100% hasta $140.000 CLP en deportes (casino: 100% hasta $375.000 CLP) $1.000 CLP x7 / cuota mínima 1.50 Web móvil WINMAXCL Melbet 100% hasta $190.000 CLP $900 CLP x5 sobre bono; combinadas 3x1,40 Android/iOS MELVIPCL Stake 200% hasta USD 2.000 USD 10 x40 PWA STVIP 1win Hasta 500% con fiat / 600% con criptomonedas en 4 depósitos Según oferta Liberación progresiva; simples ganadoras a 3,00+ Android/iOS WINVIPCL Coolbet 100% hasta $300.000 CLP + $15.000 CLP en apuesta gratis $15.000 CLP x10 sobre bono; 1,70 Web móvil Activar código

Muchos de los operadores analizados cuentan además con bonos de casino, giros gratis y promociones regulares para quienes prefieren las tragamonedas o alternan entre casino y apuestas deportivas. Betano, 1xBet, Novibet, MiCasino, Melbet, 1win y Coolbet, por ejemplo, ofrecen promociones específicas para casino con condiciones distintas a las de sus bonos de bienvenida deportivos.

Cómo elegimos las mejores casas de apuestas

Para ordenar este ranking revisamos las condiciones actuales de cada operador y los comparamos con los mismos criterios:

Bono y condiciones reales: no solo el máximo anunciado, sino también el rollover, la cuota mínima, el plazo y sobre qué importe se aplica.

Pagos en pesos chilenos: WebPay, MACH y transferencia, depósito mínimo y facilidad para retirar.

Cuotas y mercados: cobertura del Campeonato Nacional y de las ligas más seguidas desde Chile, apuestas en vivo y Bet Builder.

App y experiencia móvil: app nativa para Android e iOS o, si no la hay, la calidad de la web móvil.

Seguridad y transparencia: empresa operadora, licencia declarada, 2FA y un proceso de verificación claro.

Atención al cliente: chat en español, horarios y claridad de las respuestas.

Revisamos el ranking periódicamente y actualizamos la tabla y la fecha de esta página cuando cambia una promoción. Si también te interesa comparar plataformas de otros mercados latinoamericanos, puedes consultar este ranking de casas de apuestas verificadas enfocado en Brasil, donde las condiciones y la regulación son diferentes.

La mejor casa de apuestas según lo que buscas

Si buscas… Nuestra elección Por qué Una opción equilibrada Betano Bono multiproducto, WebPay y MACH, y apps para Android e iOS. El bono más alto Jugabet Hasta 275% repartido en cinco depósitos, más apuestas gratis. Liberar el bono con facilidad Novibet Rollover x5 sobre depósito + bono y cuota mínima 1,50. Apuestas en vivo y streaming bet365 Streaming, estadísticas en vivo y Crear apuesta con hasta 12 selecciones. Depositar poco 1xBet y MiCasino Desde $800 CLP en 1xBet y $1.000 CLP en MiCasino. Fútbol chileno Coolbet Cobertura amplia del Campeonato Nacional y de competiciones locales. Criptomonedas 1win y Stake Bonos más altos con cripto (1win) y programa VIP con rakeback (Stake).

Análisis de cada casa de apuestas

Las casas de apuestas online Chile no se diferencian solo por el tamaño de sus bonos. La experiencia móvil, los métodos de pago, los mercados y las herramientas disponibles pueden importar mucho más en el uso diario.

Betano

Betano es una de las mejores casas de apuestas Chile si buscas una plataforma equilibrada y adaptada al usuario local. Ofrece a los nuevos usuarios un bono de bienvenida del 100% hasta $200.000 CLP, más hasta $20.000 CLP en apuestas gratis, con un depósito mínimo de $5.000 CLP. Para conocer cómo acceder a esta promoción, puedes consultar nuestra guía del código BETPRENSA de Betano, donde explicamos cómo utilizarlo durante el registro y qué condiciones debes revisar antes de activar el bono.

Puedes depositar mediante WebPay, MACH, transferencia, tarjetas o Apple Pay, entre otras opciones, y dispone de aplicaciones para Android e iOS.

En deportes añade herramientas útiles como Cash Out y Misiones, por lo que encaja especialmente bien si apuestas en vivo con frecuencia o buscas incentivos divertidos. Además, el código Betano ofrece un bono de bienvenida multiproducto para los más versátiles.

Jugabet

Jugabet puede ser una buena elección si valoras los métodos de pago locales y apuestas con frecuencia en fútbol o eSports. Permite ingresar mediante WebPay, MACH, transferencia bancaria y distintos bancos chilenos, además de aceptar criptomonedas.

También ofrece funciones interesantes como 2 Goles de Ventaja y Mega Cuotas en determinados eventos. El código de promoción de Jugabet resulta especialmente interesante para quienes prefieren recibir recompensas durante varios depósitos en lugar de concentrarlo todo en el primero. La recomendaríamos menos si utilizas iPhone, ya que actualmente no dispone de una app específica para iOS.

1xBet

1xBet puede ser la mejor elección para los apostadores experimentados que disfrutan explorando muchos mercados y tipos de apuesta. Su oferta deportiva es especialmente amplia y se complementa con herramientas como Cash Out, constructor de apuestas, streaming y promociones de 1xbet específicas para quienes juegan desde la aplicación.

También destaca por la variedad de pagos: admite WebPay, MACH, transferencias bancarias, billeteras electrónicas y criptomonedas. El código promocional 1xBet encaja además con quienes prefieren una oferta de bienvenida repartida entre varios depósitos. Su punto menos favorable es la interfaz, algo recargada y con menús algo difíciles de gestionar cuando te inicias.

Betinia

Betinia encaja si buscas un bono alto concentrado en un solo depósito. Ofrece un 125% hasta $500.000 CLP desde $5.000 CLP con el código promocional Betinia, aunque el rollover x10 se calcula sobre depósito + bono y solo cuentan las apuestas simples a cuota 1,80 o más y las combinadas con selecciones de al menos 1,50. Tienes 30 días para completarlo.

Su oferta deportiva cubre más de 20 deportes, eSports y apuestas en vivo, y suma el pago anticipado en fútbol: si tu equipo se pone dos goles arriba en el mercado de resultado del partido, la apuesta se paga como ganada. También ofrece una recarga semanal y un cashback del 10% sobre pérdidas en deportes. Puedes depositar con WebPay, MACH, transferencia o criptomonedas, pero los retiros se limitan a transferencia, Skrill o cripto. Como limitación, no tiene app nativa y se usa desde el navegador del celular.

bet365

El código de bet365 activo es VIPMAXCL. Es la casa de apuestas más recomendable para quienes priorizan las apuestas en vivo por encima de un bono elevado con código bonus bet365. Su plataforma combina streaming en infinidad de eventos, estadísticas en vivo precisas, Cash Out y Crear apuesta, con hasta 12 selecciones dentro de un mismo partido.

Nos parece especialmente útil para usuarios habituales que quieren seguir y gestionar sus apuestas sin salir de la plataforma. Sus cuotas suelen ser competitivas, especialmente en competiciones menores. Como punto menos favorable, algunos usuarios mencionan restricciones o cierres de cuenta en determinadas circunstancias. Si quieres ver otra alternativa, revisa también otros códigos de bet365.

*El código de bonificación VIPMAXCL se puede utilizar durante el registro, pero no modifica en absoluto el importe de la oferta.

Novibet

Novibet destaca si juegas principalmente desde el celular. Su app permite acceder a directos, streaming, Bet Builder y mercados de jugadores, además de promociones específicas para usuarios móviles.

Además, el código promocional Novibet también da acceso a ofertas exclusivas para quienes utilizan la Novibet app en Android o iOS. Entre ellas figura una apuesta gratis de $10.000 CLP que se abona en un plazo máximo de 24 horas tras realizar desde la aplicación una primera apuesta de al menos $10.000 CLP a cuota mínima 1,50.

MiCasino

Si eres de los que prefiere apostar con poco dinero, en MiCasino lo puedes hacer. El operador te permite alternar deportes y casino desde la misma cuenta. El depósito mínimo es de solo $1.000 CLP, se puede pagar con WebPay o transferencia bancaria y la oferta deportiva da un 100% hasta $140.000 CLP en tu primer depósito con el código WINMAXCL.

En deportes cubre más de 30 disciplinas, con apuestas en vivo en fútbol, básquetbol, tenis o boxeo, y suma un cashback semanal sobre pérdidas en apuestas deportivas. Si eres más de tragamonedas, su bono de casino llega al 100% hasta $375.000 CLP. Como limitación, no tiene app nativa y se usa desde el navegador del celular. Si quieres conocer todos los detalles de su oferta, revisa el código promocional Micasino.

Melbet

Melbet tiene especial interés para quienes buscan algo más que fútbol, tenis y baloncesto. Su catálogo incluye disciplinas poco habituales como bandy, kabaddi o sumo, mientras que en eSports cubre títulos como CS2, Dota 2, League of Legends y Valorant, con mercados específicos por mapas y rendimiento de jugadores.

Otro rasgo distintivo es su tienda de códigos promocionales en Melbet: las apuestas realizadas con dinero real permiten acumular puntos que después pueden canjearse por ofertas exclusivas de Melbet. El código promocional Melbet encaja así dentro de un sistema de recompensas bastante amplio, con incluso un bono exclusivo para usuarios de la Melbet app de 20 giros gratis en Ultra Fresh tras instalarla.

Stake

Stake destaca entre las mejores casas de apuestas internacionales por un programa Stake VIP pensado para premiar la actividad continuada. El nivel Bronce comienza tras USD 10.000 apostados y ya incorpora rakeback y bonos semanales y mensuales; además, las apuestas deportivas hacen avanzar tres veces más rápido en la progresión.

A esto se suman los Stake Originals, juegos propios como Mines, Plinko, Dice o Crash cuyos resultados pueden verificarse mediante tecnología provably fair. El código promocional Stake sirve como incentivo inicial, pero el verdadero atractivo aparece a largo plazo.

1win

1win tiene uno de los ecosistemas móviles más completos del ranking, con aplicaciones para Android, iOS y también Windows, algo poco habitual entre las mejores apps de apuestas. Instalarla permite además obtener 200 puntos que se acumulan en su programa de fidelidad y pueden canjearse por saldo real al alcanzar el mínimo establecido.

También 1win premia las combinadas largas: desde cinco selecciones válidas puede añadir entre un 7% y un 15% a las ganancias. El código promocional 1win completa una propuesta especialmente atractiva para quienes alternan dinero tradicional y criptomonedas. Como pega, su sistema promocional requiere algo más de atención que el de operadores más sencillos.

Coolbet

Coolbet presta especial atención al Campeonato Nacional de Chile, con una cobertura amplia de partidos, mercados previos y apuestas en vivo, además de seguir otras competiciones locales y sudamericanas. Ese enfoque la hace especialmente interesante para quienes apuestan habitualmente en fútbol chileno y quieren encontrar más opciones que las habituales de 1X2 o goles.

La cobertura local es también uno de los puntos destacados de Coolbet, ampliándose con métodos populares en el país a través de pesos chilenos como WebPay, MACH o transferencia. Como limitación, la experiencia desde el celular depende principalmente del navegador y no de una app nativa. Si te interesa esta casa, revisa la guía completa del código promocional Coolbet antes de registrarte.

Cómo elegir una casa de apuestas en Chile

Para encontrar tu casa de apuestas ideal, compara estos aspectos según cómo apuestas y no solo por el bono anunciado.

Licencia y seguridad

Comprueba qué empresa gestiona la web y qué licencia internacional declara. También suma puntos que permita activar 2FA y que explique claramente cuándo y cómo solicita el KYC. Recuerda, eso sí, que una licencia extranjera no equivale a autorización para operar en Chile.

Bono y rollover reales

Fíjate en qué importe se aplica el rollover. Un x10 sobre un bono de $100.000 CLP exige apostar $1.000.000 CLP, mientras que un x5 sobre depósito + bono puede terminar exigiendo una cantidad similar o superior. El máximo anunciado por sí solo dice poco.

Pagos en pesos chilenos

Las casas de apuestas con WebPay, MACH o transferencia bancaria tradicional resultan más cómodas para evitar conversiones de divisa. Antes del primer depósito, revisa además el mínimo de retiro y si puedes cobrar mediante un método diferente al utilizado para ingresar.

Cuotas, mercados y app

Compara las cuotas de tres o cuatro partidos en los que realmente apostarías: una pequeña diferencia a la baja repetida durante muchas apuestas termina reduciendo la rentabilidad, algo que miles de mercados que jamás utilizarías no compensan. Además, comprueba si funciones como Cash Out, Bet Builder o streaming están disponibles precisamente en las competiciones que sigues.

Atención al cliente

Prioriza el chat en español y comprueba sus horarios antes de depositar. Las mejores casas de apuestas Chile deberían explicar con claridad cuestiones como retiros, verificación o promociones sin obligarte a intercambiar innumerables mensajes.

Métodos de pago en las casas de apuestas de Chile

Depositar en pesos chilenos evita comisiones por cambio de divisa. Estos son los métodos locales que destacan en los operadores del ranking:

Casa Métodos de pago Depósito mínimo Betano WebPay, MACH, transferencia, tarjetas y Apple Pay $5.000 CLP Jugabet WebPay, MACH, transferencia y criptomonedas $5.000 CLP 1xBet WebPay, MACH, transferencia, billeteras electrónicas y criptomonedas $800 CLP Betinia WebPay, MACH, transferencia, tarjetas, Skrill y criptomonedas $5.000 CLP bet365 Tarjetas Visa y Mastercard, AstroPay, Skrill, Neteller, Paysafecard y transferencia (en USD) USD 10 Novibet WebPay $10.000 CLP MiCasino WebPay y transferencia bancaria $1.000 CLP Melbet WebPay $900 CLP Stake AstroPay, transferencia, Google Pay, Apple Pay, tarjetas y criptomonedas USD 10 1win WebPay y criptomonedas Según oferta Coolbet WebPay, MACH y transferencia $15.000 CLP

Ten en cuenta que, para retirar, la mayoría de los operadores exige tener la cuenta verificada.

Cómo registrarte en una casa de apuestas en Chile

1. Entra desde nuestro enlace y pulsa «Registrarse».

2. Completa tus datos: nombre, documento de identidad, correo y celular. Debes ser mayor de 18 años.

3. Introduce el código promocional de la tabla, si el operador lo pide, antes de terminar el registro.

4. Haz tu primer depósito por el importe mínimo que exige el bono y elige la oferta (deportes o casino) si te lo pregunta.

5. Verifica tu cuenta (KYC) subiendo tu documento de identidad. Hazlo pronto: sin verificación no podrás retirar.

¿Son legales las casas de apuestas online en Chile?

Los operadores de nuestro ranking cuentan con licencias internacionales de distintas jurisdicciones, pero estas no equivalen a una autorización específica para operar en Chile. La SCJ señala actualmente que la explotación comercial de plataformas de apuestas online no está autorizada por el marco local.

El Boletín 14.838-03 busca cambiar esta situación mediante un sistema de licencias y fiscalización, además de establecer reglas sobre publicidad, juego responsable y autoexclusión. El proyecto permanece en segundo trámite constitucional y su discusión particular comenzó en el Senado el 27 de octubre de 2026.

Por eso, al buscar casas de apuestas legales en Chile, una licencia extranjera debe interpretarse como información sobre el operador, no como un permiso chileno. Además, Subtel ha ordenado el bloqueo por DNS de decenas de dominios asociados a plataformas no autorizadas.

Juego responsable

Las apuestas deben ser solo una forma de entretenimiento y están destinadas a mayores de 18 años. Decide de antemano cuánto dinero y tiempo quieres dedicarle, y no utilices fondos reservados para gastos imprescindibles. Si una sesión va mal, descansa y prueba otro día. Utiliza los límites y herramientas de autoexclusión de los operadores cuando las necesites y pide ayuda si pierdes el control.

Preguntas frecuentes sobre casas de apuestas en Chile

¿Cuál es la mejor casa de apuestas en Chile?

No existe una única ganadora. Entre los operadores de nuestro ranking, Betano destaca por su equilibrio, Novibet por su rollover bajo y Stake por su sistema de fidelización.

¿Cuál tiene el mejor bono de bienvenida?

Los mejores bonos de bienvenida de Chile no son siempre los que más cantidad ofrecen. Jugabet, 1win y Melbet lo hacen, pero si buscas sencillez, Novibet o el código de bet365 son más adecuados.

¿Qué casas de apuestas aceptan WebPay?

WebPay o WebPay Plus pueden usarse en operadores como Betano, Jugabet, Novibet, 1xBet, MiCasino, Melbet, 1win o Coolbet.

¿Son legales las apuestas online en Chile?

La ley de apuestas online en Chile aún no establece licencias operativas. Una licencia internacional no equivale a autorización nacional. La regulación sigue tramitándose.

¿Cuál puede ser más sencilla para principiantes?

A nivel de interfaz, bet365 es posiblemente la mejor. En cuanto a la facilidad de liberación de sus bonos, Betano y Novibet sobresalen. Coolbet puede ser una buena elección para el apostante casual con gusto por el Campeonato Nacional.

¿Cuál tiene el depósito mínimo más bajo?

Entre las casas de apuestas analizadas, 1xBet tiene el depósito mínimo más bajo para acceder al bono, desde $800 CLP. En el extremo contrario, Coolbet exige el mínimo más alto, con $15.000 CLP.

¿Cuál es la casa de apuestas que más paga?

Depende más de las cuotas de cada partido que del operador. Compara la misma apuesta en dos o tres casas antes de confirmarla; en nuestro ranking, bet365 suele tener cuotas competitivas en competiciones menores y Coolbet una cobertura amplia del Campeonato Nacional.

¿Cuál es la mejor aplicación para apostar en Chile?

Betano, 1xBet, bet365, Novibet, Melbet y 1win tienen apps para Android e iOS, y 1win también para Windows. Jugabet solo tiene app para Android, Stake funciona como PWA, y Coolbet y MiCasino se usan desde el navegador del celular.

¿Las casas de apuestas aceptan pesos chilenos?

Sí. La mayoría de los operadores del ranking permite depositar y apostar en CLP con WebPay, MACH o transferencia. bet365 y Stake, en cambio, expresan sus bonos en dólares.