Carrère, lector de Bolaño

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¡Buenas tardes! Tenemos un breve cambio de autor: Marco se tomó unos días de vacaciones, así es que estaré reemplazándolo en una nueva entrega de Cultívate. Para los nuevos lectores, me presento: mi nombre es Emilia Aparicio Ulloa y quizá han leído alguno de mis artículos en este boletín, porque somos colegas junto a Marco en la sección de Cultura de El Mostrador. Soy lectora de este newsletter desde sus inicios, por lo que estoy al tanto de cada edición. ¡Espero que disfruten la selección de noticias culturales que escogí!

Aunque la semana nos sorprendió con lluvias y un fuerte aluvión en la zona oriente de Santiago, confiemos en que este fin de semana salga el sol, porque la cartelera de panoramas está muy entretenida y el lunes es uno de los últimos feriados del año. Por lo pronto, el sábado Los Jaivas se presentarán en el Teatro Caupolicán para protagonizar uno de los momentos más esperados de la gira “45 años de Alturas de Macchu Picchu”.

También este fin de semana se realiza una nueva versión de la Furia Ilustrada en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), un encuentro dedicado al libro ilustrado, el cómic, el manga, las artes gráficas, el dibujo y las distintas formas de creación que tienen a la imagen como protagonista. La entrada es gratuita.

Durante el mes de octubre, el Foro de las Artes reúne más de 30 actividades gratuitas y abiertas a la ciudadanía, entre propuestas de música, teatro, danza, artes visuales y sonoras, arquitectura, cine, artes mediales y más.

La próxima semana comienza la novena edición de OH! Stgo. Entre el 15 y el 25 de octubre, 50 lugares de la Región Metropolitana abrirán sus puertas: edificios, conjuntos habitacionales, espacios espirituales y sitios habitualmente inaccesibles.

Además, en esta edición: Seba Calfuqueo en el Museo Thyssen en Madrid, la respuesta del mundo cultural a los recortes del Presupuesto 2027, el Premio Nobel de Literatura y el robo del busto de Carlos Gardel.

Bonus track: la crítica de Juan Marín a la nueva película del mexicano Alejandro González Iñárritu y la entrevista a la escritora chilena María José Viera-Gallo, por su novela sobre el exilio Tú también eres extraña.

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SEBA CALFUQUEO LLEGA AL MUSEO THYSSEN

Con una sala empapada de color azul en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, Seba Calfuqueo inauguró este martes 6 de octubre su primera exposición individual en Europa.

Esta exhibición gira en torno a las tensiones y la identidad híbrida del Cautín en la Araucanía chilena: un río atravesado por diversas transformaciones históricas, así como por la cosmovisión del pueblo mapuche, a través de obras de diversa naturaleza, desde videoanimaciones y cerámicas hasta pinturas y textiles.

Calfuqueo lleva más de una década explorando las tensiones entre identidad, territorio y memoria mapuche, consolidándose en la escena artística chilena como una de las voces más relevantes. Su obra forma parte de colecciones como las de Tate Modern, el Centre Pompidou, el MALBA, el Museo Nacional de Bellas Artes y el MAC de Chile. Ha participado en la Bienal de Venecia (2024), la Bienal del Whitney (2024) y la Bienal de São Paulo (2021), y recientemente recibió el Frieze Focus Stand Prize en Frieze New York 2026.

Curada por Marina Avia Estrada y organizada por el TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la muestra ha sido producida en colaboración con el Centro Cultural La Moneda, desde Chile, en el contexto de una alianza internacional.

La muestra podrá visitarse entre el 6 de octubre de 2026 y el 17 de enero de 2027 en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Para los que vivimos en Chile, en 2027 la muestra llegará al Centro Cultural La Moneda, en Santiago, y al año siguiente viajará a Nueva York.

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MUNDO CULTURAL RESPONDE A LOS RECORTES EN CULTURA

Esta es sin duda la noticia de la semana: El Ministerio de las Culturas fue uno de los más afectados en la propuesta de Gobierno para la Ley de Presupuestos 2027. Pasó de $527.326 millones en 2026 a $440.518 millones en 2027, lo que equivale a un ajuste del 16,5% del presupuesto total.

Hay casos en que el apoyo financiero simplemente desaparece, como sucede con el programa Somos Barrio, vinculado a la prevención del delito; con el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile; y con los programas Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos, por un lado, y Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural, por otro.

“La reducción propuesta del 17,6% al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura es un retroceso inaceptable. ¿De qué sirve medir la comprensión lectora si al mismo tiempo se recortan los recursos para que las personas accedan a libros? Mejorar esos resultados exige sostener bibliotecas, apoyar la creación y la edición y fortalecer la mediación lectora. No basta con evaluar: hay que garantizar las condiciones para leer”, señaló Rocío Barros, presidenta del directorio de Editoriales de Chile.

A través de un comunicado, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (AFUCAP) manifestó su rechazo ante el proyecto, donde lo calificó como “un golpe directo al corazón del desarrollo social, artístico y laboral de Chile”.

Asimismo, la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ANFUPATRIMONIO) se sumó a la preocupación por los recortes presupuestarios. Desde ambas organizaciones revelan el mismo mensaje de rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 y su recorte a Culturas con el eslogan “Sin cultura no hay futuro ni cohesión social”.

Según cifras del Observatorio de Políticas Culturales (OPC), los recortes presentados en la Ley de Presupuestos 2027 indican una reducción del 18,82% de los recursos para el Ministerio de las Culturas. “La cultura pierde participación dentro del propio presupuesto del Estado, revirtiendo parte del avance registrado durante los últimos años”, indicó el OPC a través de un comunicado.

3

EMMANUEL CARRÈRE EN CHILE

A Emmanuel Carrère lo conocí por mi abuelo, quien me dijo por teléfono que “he leído siete de sus libros”. El reconocido escritor francés estuvo en una nueva Cátedra Abierta en Homenaje a Roberto Bolaño, organizada por la Universidad Diego Portales.

Pese a la lluvia, el hall central de la Biblioteca Nicanor Parra estaba repleto. Al evento llegaron exautoridades, escritores, actores y hasta el expresidente Gabriel Boric. Al igual que para mi abuelo, es el autor favorito de muchos lectores y durante el encuentro Carrère conversó con el escritor y académico de la Facultad de Comunicación y Letras, Rafael Gumucio, sobre distintos momentos de su trayectoria y algunas de sus principales obras, entre ellas, El adversario, Una novela rusa, De vidas ajenas y Limónov, además de su más reciente publicación, Koljós.

Sobre el proceso de escritura de Koljós, Carrère explicó que surgió a partir de una necesidad interna, que describió como “una suerte de convulsión psíquica”.

“Es un libro de duelo (…), pero no fue un libro escrito con tristeza, sino más bien una tristeza dulce”, agregó.

Por último, contó que es un fiel lector de Roberto Bolaño, aunque llegó a su literatura después de su muerte en 2003.

“Me es significativo hablar en un lugar que es dedicado a Roberto Bolaño. (…) Para mí es el escritor contemporáneo inmenso y fraterno, alguien que realmente impresiona por la inmensa riqueza de su imaginación, de su virtuosismo, de su humor, de su cólera”, expresó. En esa misma línea, dijo: “Es un ser fraterno que le habla a uno al oído. Estoy contento de estar aquí, en la casa de Bolaño”.

La charla completa se puede ver AQUÍ.

4

GARDEL YA NO CANTA: ROBARON BUSTO SUYO EN SAN MIGUEL

El escultor Óscar Plandiura denunció este martes el robo de una obra de su autoría en la comuna de San Miguel. Se trata de un retrato en bronce del cantante argentino de tango Carlos Gardel, que data de 1996 y se encontraba ubicado en la plaza El Llano Subercaseaux.

“Este nuevo robo vuelve a dejar al desnudo el abandono, la indolencia y muchas veces el desprecio de las autoridades con el cuidado y preservación del parque El Llano. Conviene tener presente que en un pasado no muy lejano este parque fue uno de los más hermosos de Santiago. Lamentablemente, hoy está convertido en territorio de antisociales que habitan en rucos, lugar de comercio ambulante desatado y crimen organizado, agréguele a todo lo anterior el triste deterioro de las áreas verdes por falta de mantención”, señaló Plandiura en sus redes sociales.

La Municipalidad de San Miguel indicó que el hecho fue constatado por sus equipos y se realizó la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, el pasado 2 de octubre.

Sin embargo, también agregó que “respecto de las afirmaciones que vinculan este lamentable hecho con un supuesto abandono del parque El Llano o con una falta de preocupación de las autoridades por este espacio, debemos señalar categóricamente que no se ajustan a la realidad”.

“Durante la actual administración se han realizado diversas inversiones e intervenciones destinadas precisamente a recuperar y mejorar el parque, entre ellas, el reforzamiento y mejoramiento de la iluminación, recuperación y mantención de áreas verdes, mejoramiento de juegos y mobiliario urbano, además del fortalecimiento de los patrullajes preventivos de Seguridad Municipal”, afirmó.

Revisa los detalles AQUÍ.

5

ANNE CARSON ES LA NUEVA NOBEL DE LITERATURA

Esta noticia me alegra bastante. Hace varios años la esperaba, de hecho. Anne Carson, de 76 años, fue galardonada este jueves por la Academia Sueca con el Premio Nobel de Literatura, “por su audaz e inventiva obra que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, dijo que la noticia tomó a Carson por sorpresa en Islandia, donde se encontraba de viaje “escuchando el viento”, según explicó.

El primer libro de Carson, Eros dulce y amargo, se publicó en 1986 y combina la crítica literaria con una exploración del deseo y de la tradición de la antigua Grecia. Una de sus obras más emblemáticas es La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos, publicada en inglés en 2001 y traducida al español en 2003.

Cuando me enteré la mañana de este jueves, lo primero que hice fue ir a buscar el libro que me firmó en 2018, cuando estuvo en Chile. En una pequeña firma con lápiz azul dice “For Emilia AN”. El libro es una traducción de Red Doc> realizada por la poeta chilena Verónica Zondek y editado por LOM. En ese sentido, creo importante reconocer el trabajo de las editoriales independientes chilenas que siempre están atentas a lo mejor de la literatura mundial, porque Bisturí también tiene en su catálogo varios libros de Carson.

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UN IDEAL MODERNO

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Casa Eames / Ray y Charles Eames (1949)

Un encargo de la revista norteamericana Arts & Architecture, en 1940, dio inicio al programa de las Case Study Houses, suerte de reto para un grupo de oficinas de arquitectura en California para diseñar y construir una serie de casas de primer nivel en diseño, pero de bajo costo material.

No todos lo lograron.

La Casa Eames ocupó el lugar número 08 dentro del programa y se erigió rápidamente como un modelo ideal de casa moderna, con materiales propios de la industria y de muy fácil montaje. Ligera, abierta, con un ingreso de luz notable y una subdivisión interior sencilla pero bien pensada.

Diseñada y levantada por la pareja compuesta por Ray y Charles Eames (diseñadora ella, arquitecto él), una de las duplas creativas más ingeniosas del siglo XX (creadores de la inmortal silla Eames), la casa le hace una reverencia a los verdes bosques у las tardes amarillas de California, por donde se cuela la luz del pacífico que rebota en las montañas y en el mar. Una alegoría del paisaje, pero más aún de la vida misma.

7

DIGGER: UNA PÁLIDA SÁTIRA DEL PODER

El crítico de cine Juan Marín fue a ver Digger, la nueva película del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, y la comentó en El Mostrador.

“Esta última película del cineasta mexicano es, probablemente, una de las obras más ambiciosas de su carrera. No creo que sea una de sus mejores películas, pero sí una experiencia descomunal e inesperada que merece ser vivida en una sala de cine. Hay pretensión, ganas de contar algo disruptivo y esa pasión por el cine tan propia de Iñárritu, que consigue construir un espectáculo que divide opiniones, pero que difícilmente dejará a alguien indiferente”, opinó Marín.

Desde la sátira, la película nos presenta a Digger Rockwell, una referencia indirecta a una especie de Rockefeller, un magnate del petróleo y uno de los hombres más poderosos del mundo. Cuando un enorme iceberg se desprende y comienza a desplazarse directamente hacia Europa, amenazando la vida de millones de personas, Rockwell se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad, justo antes de que el desastre ecológico que él mismo ha ayudado a desatar termine por destruirlo todo. La película tiene una clara intención irónica: burlarse del poder militar, político, religioso y empresarial.

Revisa la reseña completa AQUÍ.

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DINOSAURIOS Y AVES NO HEREDARON LA CAPACIDAD DE VUELO DE UN ANCESTRO COMÚN

El hallazgo de un nuevo dinosaurio con plumas en el noreste de China permitió demostrar que los dinosaurios y las aves no heredaron la capacidad de vuelo de un ancestro común, sino que desarrollaron las habilidades de manera independiente y convergente. El fósil bautizado Norellraptor barsboldi cambió lo que se sabía sobre cómo los dinosaurios conquistaron los cielos.

Analizado por un equipo internacional de científicos de China e Italia, fue descrito en un artículo publicado en Nature Communications. Se trata de un ejemplar de microrraptorino (pequeños dinosaurios con plumas y alas) excepcionalmente bien conservado, que fue descubierto en la formación geológica Jiufotang, China, un yacimiento del Cretácico Inferior, con una antigüedad de entre 145 y 100 millones de años.

Para los autores, la prueba principal de esta separación está en el orden en que evolucionaron sus cuerpos, que fue completamente opuesto: en el linaje de las aves, la evolución transformó primero la cintura pectoral y las articulaciones del ala, antes de modificar la mano.

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MARÍA JOSÉ VIERA-GALLO, ESCRITORA CHILENA: “EL EXILIO ES UN VIAJE QUE DURA TODA LA VIDA”

Una de las entrevistas más leídas esta semana fue a la escritora chilena María José Viera-Gallo, que acaba de publicar Tú también eres extraña (Anagrama). El libro es una autoficción sobre su infancia en Italia huyendo de la dictadura de Augusto Pinochet. Al respecto, la autora afirmó en una entrevista con EFE que “el exilio es un viaje que dura toda la vida”.

Así, mira por primera vez su propia historia sobre el desarraigo en un lugar lejano donde nadie pronunciaba bien la “j” de su nombre.

La novela parte de su recuerdo de esa madrugada de febrero de 1974 en la que su madre les puso a ella y sus hermanas un abrigo encima del pijama de verano, porque se dirigían al invierno europeo.

“Nunca pensé antes en escribir la historia de mi experiencia, porque la verdad es que creía que no era tan interesante. Supongo que sentía algo de resistencia a la hora de contarlo todo”, confiesa Viera-Gallo, quien como su joven protagonista todavía parece querer ser “invisible”.

Revisa la entrevista completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

“ZARZUELA Y FLAMENCO: UN LEGADO EN HISPANOAMÉRICA” EN CONCEPCIÓN

El bailarín, coreógrafo y fundador de la Compañía chileno-española Embrujo presentará, en Teatro Biobío, Zarzuela y Flamenco: Un legado en Hispanoamérica, un espectáculo inspirado en Faustino García, conocido como el “Quijote de la zarzuela”.

La función tendrá lugar el sábado 24 de octubre, a las 19:00 horas, en la Sala Principal. Entradas desde $9.000.

Más detalles AQUÍ.

XIII BIENAL INTERNACIONAL DE ARTES DE VALPARAÍSO

La BIAV dio a conocer la selección de las 100 obras que serán parte de la exposición que se inaugurará el próximo 23 de octubre.

En esta edición, el evento se articula en torno al eje curatorial “El Derecho a la Ciudad: Poéticas contemporáneas para habitar lo común”, una propuesta que entiende la ciudad no solamente como un espacio físico, sino también como un territorio construido a partir de memorias, experiencias, relaciones y formas diversas de participación.

Toda la información esta AQUÍ.

33° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE VALDIVIA

El certamen se realizará del 12 al 18 de octubre de 2026, presentando una variada propuesta que combina grandes títulos del cine contemporáneo, experiencias inmersivas, cine expandido, homenajes históricos y un consolidado programa de industria.

El 50% de la programación del festival será gratuita, ampliando el acceso del público a una parte importante de las actividades y funciones de esta edición. La venta de abonos e inscripción de delegaciones se encuentran disponibles en el sitio oficial www.ficvaldivia.cl.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!